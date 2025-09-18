الخميس 18 سبتمبر 2025
من الفرح للكلبش، ضبط شاب اصطدم بسيارة أثناء زفاف صديقه بالمنوفية

القبض على شاب إصطدم
القبض على شاب إصطدم بسيارة أثناء حفل زفاف

ألقت أجهزة الأمن القبض على سائق سيارة ملاكى قام بأداء حركات استعراضية وفتح الباب الأمامى للسيارة أثناء سيره فى موكب زفاف، مما تسبب فى الإصطدام بإحدى السيارات بالمنوفية.

تعود الواقعة عندما كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام قائد سيارة ملاكى بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية، وفتح الباب الأمامى للسيارة حال سيره فى موكب زفاف بالمنوفية، مما تسبب فى الإصطدام بإحدى السيارات.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم ).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه خلال احتفاله بزفاف أحد أصدقائه، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

