جلسة خاصة للسعيد وعمر جابر مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة الليلة

قال مصدر بالزمالك: إن عبد الله السعيد وعمر جابر عقدا جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل مباراة الإسماعيلي اليوم.

حيث طالب الثنائي اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة بقوة في بطولة الدوري.

وشددا على أهمية التركيز والروح القتالية داخل الملعب لتخطي العقبات، واستغلال الحالة المعنوية المرتفعة بعد الانتصارات الأخيرة.

واستقر الجهاز الفني لفريق الزمالك علي التشكيل المبدئي للفريق أمام الإسماعيلي المقرر لها مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد صبحي في حراسة المرمى ومحمود بنتايك وحسام عبدالمجيد ومحمد اسماعيل وعمر جابر في خط الدفاع ودونجا وعبدالله السعيد وخوان بيزاير وناصر ماهر وادم كايد في خط الوسط وعدي الدباغ في خط الهجوم.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

الإسماعيلي ضد الزمالك – 5 مساء

مودرن سبورت ضد إنبي -5 مساء

الاتحاد ضد كهرباء الإسماعيلية – 8 مساء

بيراميدز ضد زد – 8 مساء

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والاسماعيلي

1- المصري 14 نقطة

2- الزمالك 13 نقطة

3- وادي دجلة 10 نقاط

4- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط

5- مودرن سبورت 10 نقاط

6- بتروجيت 10 نقاط

7- زد 9 نقاط

8- إنبي 9 نقاط

9- بيراميدز 8 نقاط

10- غزل المحلة 8 نقاط

11- حرس الحدود 8 نقاط

12- طلائع الجيش 8 نقاط

13- البنك الأهلي 7 نقاط

14- الجونة 7 نقاط

15- سموحة 7 نقاط

16- الأهلي 6 نقاط

17- الاتحاد 5 نقاط

18- المقاولون العرب 4 نقاط

19- الإسماعيلي 4 نقاط

20- فاركو 3 نقاط

21- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

