الخميس 18 سبتمبر 2025
خارج الحدود

14 شهيدا في غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن حصيلة الشهداء جراء غارات الاحتلال منذ فجر اليوم بلغت 14 شهيدا، بينهم 9 في مدينة غزة.

وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت عدة مناطق متفرقة في القطاع، ما أسفر أيضا عن وقوع إصابات وأضرار واسعة في منازل وممتلكات المواطنين.

قائد سابق بجيش الاحتلال ينتقد توجه نتنياهو في حرب غزة

قال يسرائيل زيف، القائد السابق لفرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إدارة حرب غزة يسبب عدة مشاكل على المستويين العسكري والإنساني.

مخاطر العملية الإسرائيلي في غزة

وأوضح زيف، في تصريحاته، أن العملية الجارية في غزة تعرض حياة الرهائن الإسرائيليين، والجنود، إضافة إلى المدنيين في القطاع، لخطر جسيم.

انتقادات متصاعدة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي 

وتعكس هذه التصريحات تصاعد الانتقادات داخل الأوساط العسكرية والأمنية الإسرائيلية بشأن استراتيجية نتنياهو في غزة، خاصة مع طول أمد الحرب وتفاقم تداعياتها.

بدء الاجتياح البري لمدينة غزة

من جانبه قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة سيتحول إلى نصب تذكاري إذا لم تفرج حركة حماس عن الأسرى الإسرائيليين وتتخلي عن سلاحها.

أمس، أكد كاتس أن الجيش لن يتراجع حتى تحقيق أهداف الحرب، وذلك في أول تصريح بعد أن أشارت تقارير إلى بدء الاجتياح البري لمدينة غزة.

