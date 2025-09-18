خبير يكشف بالأرقام ما فعله كامل الوزير في ملف الصناعة بعد توليه الوزارة

كشف الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، عن حل 1312 مشكلة للمصنعين عبر اجتماعات مباشرة معهم من وزير الصناعة والاستماع لمشكلاتهم وحلها بشكل فوري، لافتًا إلى أن المهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، أحدث تحولًا غير مسبوق في أداء الصناعة.

نظام عمل جديد بوزارة الصناعة

وأوضح الحسيني، خلال تصريحات بقناة “النيل للأخبار” أن كامل الوزير استحدث نظام "الشفتين" داخل الوزارة لضمان استمرارية العمل، إلى جانب تمكين إدارات التنمية الصناعية لتسهيل الاستثمار، في خطوة قضت على الجمود الإداري الذي كان يعطِّل المشاريع لعقود.

ضبط تخصيص الأراضي الصناعية

وأكد أن التغيير شمل أيضًا وضع إطار واضح لتخصيص الأراضي الصناعية بالتنسيق مع وزارتي الاستثمار والإسكان، مع إنشاء لجان لفحص الملفات الفنية والمالية للمستثمرين، بالإضافة إلى متابعة إلزامية بعد ستة أشهر من تخصيص الأرض، وهو ما وضع حدًّا لظاهرة "تسقيع الأراضي".

قطاعات جديدة وفرص استراتيجية

ولفت الحسيني إلى أن مبادرة وزير الصناعة استهدفت 28 قطاعًا صناعيًّا جديدًا لم يكن التركيز عليها سابقًا، منها المحولات الكهربائية ومشتقاتها، المستحضرات الطبية والتجميلية، المحركات الكهربائية، والمصاعد، بجانب صناعات إستراتيجية مثل الحديد، البتروكيميائيات، والهيدروجين الأخضر.

تنسيق حكومي غير مسبوق

وأشار إلى أن هذا التحول يعكس تخطيطًا إستراتيجيًّا بعيد المدى من خلال التنسيق بين وزارات الإسكان والاستثمار والزراعة والكهرباء لضمان تنفيذ الخطط الصناعية بسلاسة، معتبرًا أن هذا التنسيق انتصار حقيقي على البيروقراطية.

مصر نحو قوة اقتصادية

واختتم: وفقًا للمسار الحالي فإن مصر قادرة أن تصبح مصر قوة اقتصادية كبرى بفضل النهج الجديد في الصناعة والزراعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.