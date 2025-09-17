إياد نصار: بتعلم من أحمد حلمي وهو شبهي (فيديو)

تحدث الفنان الأردني إياد نصار عن تجربته الجديدة بالفيلم الكوميدي من أيام الجيزة، مشيرا إلى أنه لن ينافس أحمد حلمي ومحمد هنيدي بل يحاول أن يسير على خطى “حلمي”.

وأضاف “نصار” في تصريحات تلفزيونية:" انه يحب طريقة أحمد حلمي لأنها تشبهه كثيرا، مؤكدا أنه تعلم الكثير منه،وشخص ناجح في منطقة الكوميديا.

وكان شارك إياد نصار في موسم رمضان الماضي بمسلسل ظلم المصطبة مع ريهام عبد الغفور

وتدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديدًا مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

ويلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة.

العمل من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هاني خليفة، بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد.

