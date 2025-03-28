مسلسل ظلم المصطبة حلقة 12، فتحي عبد الوهاب يفشي سر الزيجة الثانية لشقيقه الشيخ علاء

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل ظلم المصطبة تطورات مثيرة في الأحداث، حيث تزوج الشيخ الفنان أحمد عزمي “الشيخ علاء” على زوجته رانيا دون علمها.

وعلم الفنان فتحي عبد الوهاب “حمادة كشري” بزواج أخيه سرًّا فقرر أن يفشي سره أمام زوجته رانيا ووضعه في مأزق، ومثل الخبر صدمة كبيرة لرانيا؛ وما كان من الشيخ علاء إلا أنه دافع عن نفسه وقال إنه لم يفعل شيئًا حرامًا وإن الشرع حلل هذا.

قصة مسلسل ظلم المصطبة

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديدًا مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

ويلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمي إلى نوعية أعمال الـ15 حلقة.

العمل من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة، بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد علي رزق، فاتن سعيد.

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