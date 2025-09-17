محافظ كفر الشيخ يتفقد تجربة زراعة الأرز "الجاف" (صور)

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، تجربة زراعة الأرز بطريقة «البذرة الجافة في أرض جافة» بمدرسة الأرز الحقلية بقرية أبو شعلان بمركز البرلس، في إطار مشروع «تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي» بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «FAO».

أكد محافظ كفرالشيخ أن هذه التقنية المبتكرة تمثل حلًا استراتيجيًا لترشيد استهلاك المياه في محصول الأرز الذي يُعد من المحاصيل الاستراتيجية المهمة، موضحًا أن التجربة حققت نتائج واعدة من حيث تقليل كميات المياه المستخدمة وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة ربحية الفدان، مضيفًا أن هذه الطريقة تأتي استجابة لتحديات ندرة المياه وتغير المناخ، وهو ما يعزز من الجهود الوطنية لتبني ممارسات الزراعة الذكية مناخيًا.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن نجاح هذه التجربة يعكس وعي المزارعين واستعدادهم لتبني طرق زراعة حديثة تحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، مشددًا على أهمية التوسع في تطبيقها على نطاق أكبر خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن المحافظة ستواصل دعمها الكامل لمثل هذه المبادرات الريادية، التي تهدف إلى تحقيق الأمن المائي والغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور جاكي بينات، القائم بأعمال ممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في مصر، والمهندس فخري باز، وكيل وزارة الزراعة، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والدكتور محمد يعقوب، نائب ممثل منظمة الأغذية والزراعة لشئون البرامج، والدكتور حسين رأفت، مدير مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي - منظمة الفاو، وأحمد حمدي، منسق المشروع بالمحافظة - منظمة الفاو، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة بالمحافظة، والدكتور رمضان أبو جاموس، مدير إدارة بلطيم الزراعية، بالإضافة إلى المزارعين بالمشروع، وعدد من القيادات التنفيذية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.