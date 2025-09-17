نقابة المهن السينمائية تنعى شقيق المنتج عبدالعظيم الوصيف

نعت نقابة المهن السينمائية شقيق المنتج الفني والممثل عبد العظيم الوصيف، الذي وافته المنية مساء اليوم الأربعاء.

موعد ومكان تشيع الجثمان

و كشف نقيب السينمائيين أن موعد تشييع جثمان شقيق المنتج الفني عبد العظيم الوصيف سيُقام غدًا الخميس الموافق 18 / 9 / 2025 عقب صلاة العشاء بمدافن العائلة بالمنصورة.

معلومات عن المنتج عبد العظيم الوصيف

وعبدالعظيم الوصيف، منتج وممثل مصري، شارك بالتمثيل في مسلسل جوز ماما ج1 إنتاج عام 2010، وعمل منتج منفذ في مسلسل على باب مصر عام 2006.

