دين ودنيا

ما الحكم الشرعي في استغلال الأطفال على السوشيال ميديا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

قال الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن استغلال الآباء لأبنائهم على مواقع التواصل الاجتماعي وعرض تفاصيل حياتهم الخاصة مقابل مكاسب مادية أو شهرة أمر لا يجوز شرعًا، محذرًا من مخاطره النفسية والاجتماعية على الأطفال.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، أن الأبناء أمانة عظيمة في أعناق الوالدين والمجتمع، مستشهدًا بقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا"، مؤكدًا أن المسؤولية مشتركة لحماية الأبناء من أي خطر مادي أو معنوي أو رقمي، خاصة في ظل انتشار استغلال صور الأطفال على الإنترنت واستخدامها بطرق غير آمنة.

وأضاف أن السماح للأطفال بقضاء ساعات طويلة أمام السوشيال ميديا يضر بصحتهم ونومهم ودراستهم، ويعودهم على إهمال الصلاة والواجبات الأساسية، داعيًا أولياء الأمور إلى وضع ضوابط واضحة لاستخدام هذه الوسائل ومراقبة المحتوى الذي يتعرضون له.

وأشار أمين الفتوى إلى أن نشر تفاصيل الحياة الخاصة للأسرة على السوشيال ميديا يعرضها للحسد ويؤدي لاختراق الخصوصية، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من أعظم الناس جرمًا يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها"، مؤكدًا أن ستر الأسرار وحماية الخصوصية واجب شرعي.

كما حذر الطحان من أن بعض الأطفال عندما يكبرون يرفضون أن تكون صورهم منشورة منذ طفولتهم، مما يسبب لهم أذى نفسيًا، وقد يؤدي الإفراط في الشهرة إلى خلق شخصيات مغرورة وغير متوازنة نفسيًا.

وأشار  إلى جهود دار الإفتاء في التوعية بمخاطر السوشيال ميديا، حيث تقدم حملات توعية ودورات موجهة للأطفال والشباب لمواجهة الأفكار المتطرفة والشائعات، بالإضافة إلى خدمة الفتاوى عبر الخط الساخن 107 وصفحاتها الرسمية على منصات التواصل.

