ضبط مركزين للتغذية العلاجية يعملان دون ترخيص بالدقهلية

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، بقيادة الدكتور محمد فؤاد، مدير الإدارة في صحة الدقهلية، بتشكيل لجنة للمرور على بعض المنشآت الصحية بنطاق المحافظة.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط مركزين غير مرخصين للتغذية العلاجية بمنية النصر والكوردي في الدقهلية.

منتحلي صفة طبيب وأدوية منتهية الصلاحية

وتبين أن المركزين يعملان بالمخالفة للاشتراطات المنظمة، حيث تبين أن المركز الأول يُدار بواسطة أخصائي علاج طبيعي بمشاركة حاصلة على بكالوريوس زراعة تنتحل صفة طبيبة، فضلًا عن ضبط بعض الأدوية منتهية الصلاحية بداخله.

أما المركز الثاني بمدينة الكردي، فتبيّن أنه يُدار من قبل حاصلة على بكالوريوس زراعة دون أي مؤهل طبي يخولها لمزاولة النشاط.

تم تحرير المحاضر اللازمة بجميع المخالفات المرصودة، وإحالتها إلى قسمي شرطة منية النصر والكردي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

لن نتهاون في مواجهة أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين

وأكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المديرية لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على استمرار حملات الرقابة على جميع المنشآت الطبية الخاصة لضمان التزامها بالاشتراطات القانونية والمعايير الصحية، حفاظًا على حقوق المرضى وتقديم خدمة آمنة وفعّالة.

تكثيف الرقابة والمتابعة المستمرة للمنشآت الطبية الخاصة

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة المستمرة للمنشآت الطبية الخاصة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعّالة تليق بالمواطنين.

