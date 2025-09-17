الأربعاء 17 سبتمبر 2025
تقرير المعمل الكيميائي للمضبوطات المعثور عليها مع تاجر مخدرات بالصف

تقرير المعمل الكيميائي
تقرير المعمل الكيميائي للمضبوطات، فيتو

كشفت تقرير المعمل الكيميائي للمضبوطات التي عثر عليها بحيازة تاجر مواد مخدرة في منطقة الصف، أن المضبوطات لمادة سمراء ثبت أنها لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وعبارة عن 850 طربة حشيش. 

بمواجهة المتهم، اعترف بالاتجار بالمضبوطات، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار، والهاتف للتواصل مع عملائه، وأرشد عن مصدر الحصول على المخدر المضبوطة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

القبض على تاجر مواد مخدرة بحوزته كمية كبيرة الحشيش

البداية كانت بورود معلومات لرجال المباحث بمركز شرطة الصف، تفيد تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية كبيرة منها بين عملائه.


عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد عدة أكمنة للمتهم، أسفرت عن القبض عليه، وبحوزته 850 طربة حشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

