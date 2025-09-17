إدريس يهنئ أبو ريدة بعد تزكيته نائبًا أول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم

اللجنة الأولمبية، قدم المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، خالص التهاني إلى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والإفريقي، بمناسبة تزكيته نائبًا أول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وانتخابه عضوًا بالمكتب التنفيذي للاتحاد للفترة الجديدة الممتدة حتى عام 2029.

وبعث ادريس بتهنئة إلى أبوريدة قال فيها: المهندس هاني أبوريدة تاريخ كبير فى كرة القدم المصرية والعربية والأفريقية والعالمية.. كل التوفيق والنجاح في مواصلة خدمة الكرة المصرية والعربية والأفريقية والعالمية..تهانينا ومزيد من الإنجازات التي ترفع اسم مصر عاليًا.

كانت العاصمة السعودية الرياض، قد شهدت، قبل يومين، اجتماعات الجمعية العمومية الـ 28 للاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد لدورة جديدة 2025 – 2029، بالإضافة إلى تسمية المرشحين من الاتحادات العربية الـ 22 الأعضاء، للهيئات القضائية وللجان الاتحاد المعاونة، ويستعرض تحيا مصر التفاصيل.

أسفرت الانتخابات عن إعادة انتخاب المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، وتمت تزكيته ليصبح النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي.

أيضا أعيد انتخاب كل من: فوزي لقجع من المغرب، وأحمد يحيى من موريتانيا، والدكتور معتصم جعفر من السودان عن قارة إفريقيا، نوابا لرئيس الاتحاد العربي.

