تراجع أسعار الذهب بعد الصعود التاريخي وسط ترقب المستثمرين قرار الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع طفيف في الدولار وعمليات جني ربح، بعد أن سجل المعدن النفيس مستوى قياسيا مرتفعا في الجلسة السابقة وسط توقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة.

تراجع أسعار الذهب

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.31% إلى 3678.10 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس ذروة قياسية بلغت 3702.95 دولارا أمس الثلاثاء، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.25% إلى 3715 دولارًا للأونصة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد، إن "صعود الذهب إلى 3700 دولار كان مدعوما بانخفاض الدولار والرهانات على أن الفدرالي قد يشير إلى احتمال تخفيضات إضافية لمعدلات الفائدة قبل نهاية العام".

وأضاف: "أدت عمليات جني الأرباح قرب مستوى 3700 دولار إلى تراجع المعدن النفيس دون هذا الحد، لكن إذا تبنى الفدرالي نبرة شديدة التيسير في اجتماعه، فقد يسجل الذهب موجة صعود جديدة".

توقعات قرار الفيدرالي بشأن الفائدة

ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي معدلات الفائدة ربع نقطة مئوية في وقت لاحق اليوم لدعم سوق العمل، وستحظى تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بمتابعة عن كثب لمحاولة استنباط ما إذا كانت وتيرة التيسير النقدي ستستمر، ويقلل انخفاض معدلات الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقال صندوق إس.بي.دي.آر جولد تراست، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، إن حيازته من المعدن النفيس ارتفعت 0.32% إلى 979.95 طن أمس الثلاثاء، مقارنة مع 976.80 طن يوم الاثنين.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 41.98 دولارًا للأونصة، فيما صعد البلاتين 0.1% إلى 1392.25 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1182.21 دولارًا.

