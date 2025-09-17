الأربعاء 17 سبتمبر 2025
مروان خوري وآدم ومحمد فضل شاكر في حفل واحد بجدة، غدا

في ليلة استثنائية تنظم المملكة العربية السعودية حفلا استثنائيا في جدة، غدا الخميس 18 سبتمبر الجاري بعد سلسلة حفلات مختلفة ناجحة.

حفل مروان خوري وآدم ومحمد فضل شاكر في جدة

ويضم حفل جدة المنتظر الثلاثي؛ مروان خوري والمطرب آدم بالإضافة إلى المطرب اللبناني محمد فضل شاكر والذين من المقرر أن يقدموا عددا كبيرا من أغانيهم الرومانسية الشهيرة التي عاشت مع الجمهور 

وكان أحيا المطرب آدم حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 59 في تونس، وشهد الحفل إقبالا كبيرا.

وتألق آدم أمام جمهوره بعدد كبير من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

وخلال وصلة آدم الغنائية، سجد المطرب على المسرح بعد نجاح حفله وسط تفاعل الحضور.

وشهد مهرجان قرطاج في تونس على مدار الأيام الماضية، إقامة عدد كبير من الحفلات في تونس لباقة من أبرز النجوم، وتختم النجمة أحلام فعاليات المهرجان يوم 21 أغسطس وتصل سعر التذكرة إلى 70 دينارا.

وسبق أن شارك المطرب آدم في حفل ليلة الدموع والذي أقيم في السعودية بوقت سابق وحقق نجاحات كبيرة.

وقدم آدم وقتها عددا كبيرا من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا ومنها خلصت الحكاية وغيرها.

 

