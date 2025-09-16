مدبولي: نستهدف معدل نمو 7%، وهذه خطتنا لخفض الدين

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: إنه وفقا للسردية الاقتصادية الوطنية قبل نهاية الـ 5 سنوات، سيتم خفض الدين العام لأقل مستوى وصلت له البلاد على مر تاريخها، ونستهدف بنهاية العام المالي الجاري النزول بالدين العام إلى 80%.

وأضاف خلال لقائه عددًا من رؤساء الصحف، نستهدف سنويا خفض الدين الخارجي ما بين مليار إلي 2 مليار دولار، وفي حال الحاجة الي الاستدانة نبحث عن قروض بفائدة أقل وميسرة وطويلة الأجل لا تقل عن 20 عامًا على الأقل ونستهدف معدل نمو 7% على مدار فترة زمنية مستمرة لإحداث طفرات لبلدنا، ومساهمة الصناعة لا تقل عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف حدوث طفرات سياحية لا تقل عن جذب 30 مليون سائح سنويا.



وتابع: نستهدف الوصول بمستوى الصادرات السلعية والخدمة إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030 وخفض مستوى العجز الكلي إلى 3.5% نزولا من 7% حاليا.



