الرباط في ثغور المسلمين، ربما لا يعرف البعض معنى الرباط في ثغور المسلمين ولا يدركون أهميته رغم أن الرباط عبادة عظيمة، وردت في نصوص القرآن والسنة، وكانت جزءًا من الحياة الدينية والعسكرية في التاريخ الإسلامي، وأن الرباط في ثغور المسلمين له أهمية كبري خاصة في المناطق الحدودية المعرضة للغزو، والمناطق المعروفة بالثغور.فقد ترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة والمدينة المنورة وتوجهوا إلى أرض الرباط في الشام ومن ورائهم سار التابعون إلى أن ماتوا شهداء ومرابطين في بلاد الشام وخلال السطور التالية نستعرض معكم 25 حديثا عن فضل الرباط في ثغر من ثغور المسلمين فإلى التفاصيل.

معنى الرباط

معنى الرباط أن يلازم المسلم ثغرا من ثغور المسلمين لحماية الوطن والدين من أي خطر، والرباط في الإسلام هو إقامة المسلم في ثغور المسلمين دفاعًا عنها، طلبًا للأجر، واستعدادًا للجهاد، أو مشاركة فيه.

ورد في فضل المرابطة والحراسة في سبيل الله أحاديث كثيرة منها:

1- عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها) [ متفق عليه ].

2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ( مثل المجاهد في سبيل الله،كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله،لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى) [ متفق عليه].

3- سُئل صلى الله عليه وسلم: ( أي العمل أفضل قال: إيمان بالله ورسوله قيل: ثم أي ,قال: الجهاد في سبيل الله قيل: ثم أي ,قال: حج مبرور ) [ متفق عليه ].

4- قال صلى الله عليه وسلم: ( من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار )[ رواه البخاري ].

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة ) [ رواه مسلم ].

5- عن سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه،وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان ) [ رواه مسلم واللفظ له والترمذي والنسائي والطبراني وزاد ]: ( وبعث يوم القيامة شهيدًا ).

قال صلى الله عليه وسلم: ( رباط يومٍ وليله خير من صيام شهرٍ وقيامه وإن مات مرابط مر على عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتن ) [ رواه مسلم ].

6- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين ) [ رواه مسلم ].

7- وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة،ويؤمن من فتنة القبر ) [ صححه الألباني في صحيح الترغيب برقم 1218 ] [ ورواه ابن حبان في صحيحه وزاد في آخره ] قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( المجاهد من جاهد نفسه لله عز وجل ) [ وهذه الزيادة في بعض نسخ الترمذي ].

8- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ، إِلَّا الْمُرَابِطَ فِي سَبِيلِ الله فَإِنَّهُ يُجْرَى لَهُ عَمَلُهُ حَتَّى يُبْعَثَ ) [ مُسْنَدُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وسُنَنُ الدَّارِمِيِّ ومُسْنَدُ الْحَارِثِ ].

9- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمي له عمله،ويجري عليه رزقه إلى يوم القيامة ) [ صححه الألباني في صحيح الترغيب برقم 1220 ].

10- عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: مرابط في سبيل الله ومن عمل عملا أجري له مثل ما عمل ورجل تصدق بصدقة فأجرها له ما جرت ورجل ترك ولدا صالحا يدعو فهو له ) [ رواه أحمد ].

11- وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( رباط شهر خير من صيام دهر،ومن مات مرابطًا في سبيل الله أمن الفزع الأكبر وغدي عليه وريح برزقه من الجنة،ويجري عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله عز وجل ) [ صححه الألباني في صحيح الترغيب برقم 3479 ].

12- وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمي له عمله،ويجري عليه رزقه إلى يوم القيامة ) [ رواه الطبراني في الكبير بإسنادين رواة أحدهما ثقات ].

13- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من مات مرابطًا في سبيل الله أجري عليه الصالح الذي كان يعمل،وأجري عليه رزقه،وأمن من الفتان،وبعثه الله يوم القيامة آمنًا من الفزع الأكبر ) [صححه الألباني في صحيح الترغيب] وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( والمرابط إذا مات في رباطه كتب له أجر عمله إلى يوم القيامة،وغدي عليه وريح برزقه،ويزوج سبعين حوراء،وقيل له قف اشفع إلى أن يفرغ من الحساب ) [ صححه الألباني في صحيح الترغيب].

14- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (عينان لا تمسهما النار: عين بكت خشية من الله،وعين باتت تحرس في سبيل الله ) [ رواه الترمذي وحسنه ]،وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( عينان لا تمسهما النار أبدًا: عين باتت تكلأ في سبيل الله،وعين بكت خشية من الله ) [ رواه أبو يعلى ورواته ثقات،والطبراني في الأوسط إلا أنه قال ]: ( عينان لا تريان النار).

15- وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها ) [ رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ].

16- عن عثمان بن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل ) [ رواه الترمذي والنسائي وابن أبي شيبة ].

16- قال صلى الله عليه وسلم: ( من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر ) [ رواه الترمذي وصححه ].

17- عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال: (والذي نفس محمد بيده ,لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ,ولمقام أحدكم في الصف خير من صلواته ستين سنة ) [ رواه أحمد ].

18- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادة أحدكم في أهله ستين سنة ,أما تحبون أن يغفر الله لكم وتدخلون الجنة ,جاهدوا في سبيل الله ,من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة )[ رواه أحمد والترمذي والبيهقي وسنده حسن وصححه الحاكم ].

19- عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة،ومن جرح جرحا في سبيل الله،أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت،لونها الزعفران،وريحها المسك ) [ رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وإسناده صحيح ].

20- قال صلى الله عليه وسلم: ( ثلاثة حق على الله تعالى عونهم، المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف ) [ رواه الترمذي ].

21- قال صلى الله عليه وسلم: ( ألا أخبركم بخير الناس ؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله ) [ رواه الترمذي ].

22- عن أبي هريرة رضي الله عنه،أن رسول الله صـلى الله علبه وسلم: قال ( من مات مرابطًا مات شهيدًا، ووقي فتان القبر، وغدي علبه وريح برزقه من الجنة،وجري له عمله ) [ رواه ابن ماجة وعبد الرزاق ].

23- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أجر المرابط ؟ فقال: ( من رابط ليلة حارسًا من وراء المسلمين،كان له أجر من خلفـه ممن صـام وصلى ) [رواه الطبراني ].

24- قال أبو هريرة رضي الله عنه: لأن أرابط في سبيل الله أحب إلي من أن أوافق ليلة القدر عند الحجر الأسود،وقال عثمان بن أبي سودة كنا مع أبي هريرة رضي الله عنه مرابطين في (يافا) – وهي مدينة معروفة في فلسطين المباركة – على ساحل البحر فقال أبو هريرة رباط هذه الليلة أحب إلي من قيام ليلة القدر في بيت المقدس.

25- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض الله الجهاد لسفك دماء المشركين وفرض الرباط لحقن دماء المسلمين، وحقن دماء المسلمين أحب إلي من سفك دماء المشركين،

