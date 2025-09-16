افتتاح معرضَي «ISM» و«العلامات التجارية الخاصة في الشرق الأوسط private Label» (صور)

افتتح أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، فعاليات معرضَي «ISM الشرق الأوسط» و«العلامات التجارية الخاصة في الشرق الأوسط private Label» خلال الفترة 15-17 سبتمبر 2025.

وقامت الوزير المفوض التجارى منال عبدالتواب رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى فى دبى، يرافقها الملحق الإدارى حسين مهنا بالمكتب التجارى بدبى ومسؤول المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بتفقد الشركات المصرية المشاركة بالمعرضين، والتى تشهد إقبالا لافتا من الزائرين كون المنتجات المصرية تحظى بحضور قوي بالأسواق العالمية بفعل تميزها وجودتها العالية.

