بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في حادث على طريق جمصة المنصورة

أصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب توك توك على أول طريق جمصة المنصورة.

كانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب توك توك أول طريق جمصة المنصورة وإصابة 6 أشخاص.

على الفور انتقلت قوة أمنية وهرعت 3 سيارات إسعاف إلي موقع الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص جري التعامل ونقلهم للمستشفي العام التخصصي.

أسماء المصابين في الحادث

وكشف مصدر طبي وصول 6 مصابين للمستشفي العام التخصصي، وهم كل من: أحمد محمود مراد 10 سنوات، ورهام محمود مراد 8 سنوات، وسيف محمد أحمد 9 سنوات و ورهان أحمد حافظ 27 سنة، وهدير رضا السيد 23 سنة، وهاني رضا عطية 20 سنة، ويعاني كافة المصابين من سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

