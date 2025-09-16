الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في قضية خلية المرج الإرهابية

قررت  محكمة جنايات مستأنف بدر تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"خلية المرج الإرهابية" إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، أبرزها: الانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف القانون وأحكام الدستور، الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، الاعتداء على الحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم الكامل بأهداف الجماعة الإرهابية ووسائلها في تحقيق تلك الأهداف.

