أخبار مصر

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

محمد عبداللطيف وزير
محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، فيتو
قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك تواصلا مستمرا مع مديري المديريات للقضاء على الكثافة والعجز خلال العام الدراسي الجديد والقضاء على المشاكل المزمنة.

وأضاف خلال مؤتمر يعقده مع محرري التعليم، أن العام الدراسي الجديد يبدأ بعد 4 أيام حيث يبدأ 20 سبتمبر دون تأجيل.

وأشار إلى أنه تم هناك وحدة قياس ومستوى لقياس أداء الطلبة في الفصول.

 

وزير التعليم يكشف حقيقة إجبار أولياء الأمور على نظام البكالوريا 

كما كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إجبار طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور حول نظام البكالوريا.

وأشار وزير التعليم إلى أنه كان هناك اجتماعات مع مديري المدارس لتعريف الطلاب وأولياء الأمور حول نظام البكالوريا.

وأكد أنه ليس هناك توجيه للطلاب أو وأولياء الأمور حول نظام البكالوريا، وأنه اختياريا وليس اجباريا وهو حرية للطلاب وأولياء الأمور.

 

وأعلن  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026، ليبدأ في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026.

وأوضح أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل تبدأ يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.

