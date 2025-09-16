الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة مسجل خطر وصديقه للمحاكمة الجنائية بتهمة الترويج للمواد المخدرة

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

أحالت نيابة الجيزة مسجل خطر وصديقه للمحاكمة الجنائية بعد ظهورهما في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يستقلان دراجة نارية أثناء قيامهما بترويج المواد المخدرة. 

شخصان يستقلان دراجة نارية أثناء قيامهما بترويج المواد المخدرة

 البداية كانت بتلقي اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، يفيد تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان يستقلان دراجة نارية أثناء قيامهما بترويج المواد المخدرة بدائرة محافظة الجيزة.


بالفحص والتحريات الدقيقة تحت قيادة العميد هشام بهجت، مأمور القسم، والمقدم أيمن السكوري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، نجحت قوات الأمن في تحديد المتهمين وضبطهمن، وهما: حسن م. وشهرته "فرخة"، مسجل خطر، وإسماعيل ف، 18 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى قضايا المخدرات، عاطلان "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

 

العثور على كمية من مخدر البودر

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على كمية من مخدر البودر، وسلاح ناري "فرد خرطوش".

 

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة الجيزة مواقع التواصل الاجتماعي وزير الداخلية

الأكثر قراءة

وسط جدل الهجوم على الدوحة، إجراء عاجل من أمريكا بشأن الطائرة الرئاسية المهداة من قطر

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

نجم ليفربول السابق يحذر من تدهور أداء محمد صلاح بسبب صفقة إيزاك

مفاجأة بشأن الأسورة الملكية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

بعد ارتباط اسمه بالأهلي، أرقام روي فيتوريا مع باناثانايكوس ومنتخب مصر

مصادر بالأهلي تكشف موقف فيتوريا من قيادة الفريق

"مغلف غامض" يدفع نتنياهو لطلب مغادرة جلسة محاكمته

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعوة الغريب مستجابة، ما حقيقة هذه المقولة وهل وردت في حديث شريف؟

من أخلاق الإسلام، تعرف على أهمية الصبر وأنواعه في القرآن والسنة

تفسير حلم أكل الجمبري في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads