الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
أخبار مصر

قرار جمهوري بتعيين علاء الشريف أمينا عاما لمجلس الوزراء لمدة عام

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 491 لسنة ٢٠٢٥ بتعيين علاء حسن قاسم مهدى الشريف، فى وظيفة أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 15 /9/ 2025
وجاء القرار كالتالي:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤91 لسنة ٢٠٢٥ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1094 لسنة 1974 فى شأن تنظيم رئاسة مجلس الوزراء ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.

قــرر: ( المادة الأولى ) يعين السيد/ علاء حسن قاسم مهدى الشريف.. فى وظيفة أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 15/ 9/ 2025 (المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه، صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الأول سنة 1447ھ. (الموافق 14 سبتمبر سنة 2025م). 

