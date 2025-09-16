انطلاق المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي بحضور نجيب وسميح ساويرس (صور)

انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي للكشف عن تفاصيل دورته الثامنة، بحضور المهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان، والمهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة المهرجان، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

يحضر المؤتمر النجمة يسرا عضو اللجنة الاستشارية للمهرجان، وعمرو منسي المدير التنفيذي والشريك المؤسس، والمخرجة ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، ومحمد عامر المدير العام لشركة أوراسكوم للتنمية.

ويشهد المؤتمر حضورا قويا لصناع السينما من مصر ومختلف دول العالم، والعديد من الشخصيات العامة.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني، تلاه عرض فيلم تسجيلي عن دورات المهرجان السابقة.

مهرجان الجونة السينمائي

يعد المهرجان أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعرض سنويًا مجموعة واسعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع. يعزز المهرجان التواصل بين الثقافات من خلال فنون السينما، ويهدف إلى ربط صانعي الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، وتشجيع التعاون والتبادل الثقافي.

علاوة على ذلك، فإن المهرجان يعزز ويدعم نمو الصناعة في المنطقة ويوفر منصة لصانعي الأفلام لدعم وعرض أعمالهم مع اكتشاف أصوات ومواهب جديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.