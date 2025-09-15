الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
محافظات

حي العجمي يزيل إشغالات سوق الهانوفيل وينقل الباعة إلى موقع بديل

حملة حي العجمي، فيتو
حملة حي العجمي، فيتو

نفذ حي العجمي غرب الإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط سوق الهانوفيل ونقلهم للمكان البديل بجوار البوستة بالتعاون بين حي العجمى برئاسة المهندسة نور الهدى محمد أنور وشرطة المرافق بقيادة العميد أيمن بيومى ومشاركة الكول الأمني وقسم شرطة الدخيلة وإدارة إشغال الطريق بالحي.

 

وتوجهت قوة من شرطة المرافق بمرافقة حملة لحي العجمي لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بطريق الإسكندرية مطروح ونقلهم إلى الشارع الخلفي بجوار بوسته الهانوفيل ومساكن الايجي كاب.

 

وجرى نقل وإزالة الباعة الجائلين إلى المكان الذي خصص لهم بجوار البوسطه والتشديد على عدم عودتهم مرة أخرى ومتابعتهم في المكان الجديد  مع تواجد أمني مكثف ومسئولي حي العجمي. 

ونفذ حي العجمي حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام من الكيلو ٢١ وحتى سوق الهانوفيل بالتعاون بين حى العجمى وشرطة المرافق تسفر عن التحفظ على ٣٦٧ حالة إشغال.

وذلك  بناءً على التوجيهات والتكليفات محافظ  الإسكندرية أحمد خالد  لإعادة الانضباط للشارع وعودة الشكل الجمالي للمحافظة لتليق بالمواطن السكندري.

و قامت نورالدين محمد  رئيس حي العجمي، بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام.

واستهدفت الحملة منطقة الكيلو ٢١ وأسفل الكوبري وطريق إسكندرية مطروح وصولًا لسوق الهانوفيل، وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٣٦٧ حالة إشغال متنوع وتم إزالة  الإشغالات والباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق العام وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

