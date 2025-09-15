وزير الخارجية الجزائري: الاحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر خطر على الأمن والسلم إقليميا ودوليا

قال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، خلال كلمته اليوم الاثنين بالقمة العربية الإسلامية الطارئة بالعاصمة القطرية الدوحة: بات جليا للجميع أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر خطر على الأمن والسلم إقليميا ودوليا.

وأضاف وزير الخارجية الجزائري: العدوان الإسرائيلي السافر على قطر يمثل اعتداء على الأمة العربية والإسلامية كلها والجزائر مستعدة لتقديم كل الدعم للشقيقة الغالية قطر لاتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على أمنها.



