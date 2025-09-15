الإثنين 15 سبتمبر 2025
منشأة البدوي وشاوة يصعدان للدور قبل النهائي بدوري مراكز الشباب بالدقهلية

انطلقت فعاليات دور الثمانية لدوري مراكز الشباب في نسخته الحادية عشرة بالدقهلية، والتي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية "الإدارة العامة للشباب"، اليوم الإثنين الموافق 15 سبتمبر 2025 علي ملاعب مراكز الشباب التابعة للمديرية، وذلك ضمن خطة الوزارة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب الرياضية فى كرة القدم على مستوى مراكز الشباب.

منشأة البدوي وشاوة يصعدان للدور قبل النهائي بدوري مراكز الشباب بالدقهلية

جاءت فعاليات دوري مراكز الشباب بالدقهلية، بإشراف  عصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب، ومسؤولي الدوري فريق العمل بالإدارة العامة للشباب، الدكتور علي فتوح عطوة، ورمضان صالح، والدكتور على حامد، والأستاذ صلاح النجار، ومحمد النقيب، وطاقم التحكيم من منطقة الدقهلية لكرة القدم، وسط إجراءات أمنية من قوات الشرطة، وهيئة الإسعاف المصرية بالدقهلية.

بدأت فاعليات "دور الثمانية" من دوري مراكز الشباب فى نسخته الحادية عشرة بالدقهلية، بالمباراة الأولي كانت مباراة قوية بين فريق مركز شباب منشأة البدوي، ومركز شباب قولنجيل، حيث فاز فريق مركز شباب منشأة البدوي، بنتيجة ساحقة ثمانية أهداف مقابل لا شيء لفريق مركز شباب قولنجيل"، وسط تشجيع حماسى من الجماهير، فى مشهد يجسد روح القوة والمنافسة بين فرق مراكز الشباب.

نتائج المباريات 

وفي سياق متصل جاءت المباراة الثانية بين فريق مركز شباب ليسا الجمالية، وفريق مركز شباب شاوة، جاءت النتيجة بفوز فريق مركز شباب شاوة بضربات الجزاء الترجيحية، 4/5، بعد تعادل الفريقين 1/1 فى الوقت الأصلي للمباراة، حيث اتسمت مباريات دور الثمانية، بالندية وشدة المنافسة بين الفرق المشاركة في الدورى.

بمشاركة "20 "فريقًا تمثل مختلف مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية

 

ومن جانبها صرحت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن انطلاق النسخة الحادية عشر من دوري مراكز الشباب بالدقهلية، بمشاركة "20 "فريقًا تمثل مختلف مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية، حيث تم تقسيم الفرق إلى "4" مجموعات مكونة من "5" فرق، وذلك وفق جدول زمني محدد يراعي تكافؤ الفرص ويضمن التنافس الشريف بين الفرق المشاركة، يستهدف اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم، فضلًا عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.

 

دوري مراكز الشباب في إطار رؤية القيادة السياسية، واهتمامها بالرياضة والرياضيين

كما أشارت إلي ان دوري مراكز الشباب فى نسخته الحادية عشرة بالدقهلية، يأتي في إطار رؤية القيادة السياسية، واهتمامها بالرياضة والرياضيين على مستوى محافظات الجمهورية، ويُقام سنويا دوري مراكز الشباب، على مستوى الجمهورية بمشاركة مراكز الشباب من مختلف القرى والمدن، ويُعد بوابة مهمة نحو الاحتراف الرياضي للعديد من المواهب الواعدة، وذلك وفقًا لإستراتيجية بناء الإنسان ورؤية مصر 2030.

يأتي التنفيذ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب.

