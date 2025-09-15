طارق لطفي لـ "فيتو": لم أحسم مشاركتي في رمضان 2026 حتى الآن

أصبح الفنان طارق لطفي، واحدا من النجوم الذين ينتظرهم الجمهور خلال الموسم الرمضاني، خاصة بعد تألقه مع أحمد السقا في مسلسل العتاولة.

وأكد طارق لطفي، في تصريح خاص لـ “فيتو”: أنه لم يحسم مشاركته في موسم رمضان 2026 حتى الآن، مشيرا إلى أنه إذا تواجد سيناريو جيد يضيف له ولجمهوره سينفذه على الفور.

مسلسل العتاولة 2

شارك لطفي في موسم رمضان 2025 بمسلسل العتاولة 2 .

مسلسل «العتاولة 2» بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، أحمد كشك، هدى الإتربي، ميمي جمال، زينب العبد، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، ثراء جبيل، يسرا الجديدي، وآخرين، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وكان الموسم الأول يشارك به العديد من النجوم تم استبعادهم فى الموسم الثاني، منهم: مى كساب، نهي عابدين، محمد التاجي، ومنة تيسير.

