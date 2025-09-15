الإثنين 15 سبتمبر 2025
المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة حيازة الأقراص المخدرة في دار السلام

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة حيازة كمية متنوعة من الحشيش والترامادول المخدرين بدائرة قسم شرطة دار السلام.

البداية عندما تلقى قسم شرطة دار السلام معلومات تفيد قيام شخصين بحيازة المواد المخدرة بالمنطقة وترويجها على عملائهما، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية.


عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة دار السلام في ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على أقراص الترامادول المخدر وكمية من الحشيش.

وبمواجهته، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الربح والاتجار بها.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

