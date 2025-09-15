استقبال رسمي رفيع لمفتي الجمهورية عقب وصوله أستانا للمشاركة في قمة زعماء الأديان

وصل الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى العاصمة الكازاخية «أستانا»، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام؛ للمشاركة في فعاليات القمَّة الثامنة لزعماء الأديان العالمية والتقليدية، التي تُعقد برعاية الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان.

وكان في استقبال المفتي لدى وصوله مطار «أستانا الدولي» السفيرة، إبتسام رخا حسن، سفيرة مصر لدى أستانا، والشيخ سانسيزباي شوكانوف، نائب مفتي كازاخستان.

حرصت دار الإفتاء المصرية على تعزيز قنوات الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة.

وطتأتي هذه الزيارة في إطار حرص دار الإفتاء المصرية على تعزيز قنوات الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة، والتأكيد على أن الحوار البنّاء هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة، وترسيخ مبادئ التعايش والسلام بين الشعوب، كما تعكس المشاركة الفاعلة لفضيلة المفتي مكانة مصر الرائدة كمنارة دينية وعلمية تسعى دائمًا إلى مد جسور التفاهم والتعاون مع مختلف دول العالم ومؤسساته الدينية.

ومن المقرر أن يعقد المفتي على هامش القمة عددًا من اللقاءات الرسمية مع قيادات دينية وسياسية رفيعة المستوى، فضلًا عن المشاركة في جلسات القمة وفعالياتها المختلفة، بما يسهم في تعزيز دور المؤسسات الدينية المصرية على الساحة الدولية وإبراز رسالتها في نشر القيم الإنسانية المشتركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.