آخر أيام الصيفية.. رياح مثيرة للأتربة على الجنوب وأمطار ضعيفة شمالا.. تحذير من ارتفاع الأمواج بسواحل البحر المتوسط ونشاط الرياح بالبحر الأحمر، وتحذير لقائدي السيارات من هذه الظاهرة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

 أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم الإثنين، حيث يكون هناك ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ويسود طقس معتدل الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فى الصباح الباكر، مائل للحرارة رطب  ليلا على أغلب الأنحاء.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم

ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة طقس الغد

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


ويؤدى ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس من 2:4 درجات مئوية.


سقوط أمطار ضعيفة على هذه المناطق

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحرى ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.
وتكون هناك فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وذلك على فترات متقطعة.
كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء تلطف الأجواء فى الظل وليلا تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من شبورة مائية  قد تكون كثيفة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية، بدأت من الرابعة فجرا وحتى  التاسعة صباحا.

 

اضطراب بملاحة البحر الأحمر والسبب ارتفاع الأمواج

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح من 30:50 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5: 3 أمتار.
كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سرعة الرياح على شاطئ " العلمين، مطروح، الإسكندرية"، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.75: 2.25 متر.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين فى مصر

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   24  ودرجة الحرارة العظمى 35، المحسوسة 37

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 34, المحسوسة 36

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  23 و درجة الحرارة العظمى 34, المحسوسة  36

بنها: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى  35 , المحسوسة 37

الإسكندرية:درجة الحرارة:23 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 32

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 20  و درجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  37 , المحسوسة 39

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 36 , المحسوسة 38

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة  39

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 37  , المحسوسة 39

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 40

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 21  ودرجة الحرارة العظمى:  38، المحسوسة 40

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  23 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 42، المحسوسة 43

أسوان: درجة الحرارة  27  ودرجة الحرارة العظمى 43، المحسوسة 44

