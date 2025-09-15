نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025 صناعي 5 سنوات، 97.5 % للهندسة و97.11% للتربية
ظهرت الآن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025، نظام 3 و5 سنوات وطلاب المعاهد الفنية نظام السنتين على موقع التنسيق الإلكتروني.
وبلغ الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة من طلاب الدبلوم الصناعي بنظام 5 سنوات 97.5 %، و97.11% لكليات التربية، و93.9% لكليات الفنون التطبيقية.
الحد الأدنى بكليات دبلوم صناعي نظام 5 سنوات 2025
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا