نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025 صناعي 5 سنوات، 97.5 % للهندسة و97.11% للتربية

ظهرت الآن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025، نظام 3 و5 سنوات وطلاب المعاهد الفنية نظام السنتين على موقع التنسيق الإلكتروني.

وبلغ الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة من طلاب الدبلوم الصناعي بنظام 5 سنوات 97.5 %، و97.11% لكليات التربية، و93.9% لكليات الفنون التطبيقية.

الحد الأدنى بكليات دبلوم صناعي نظام 5 سنوات 2025

الحد الأدنى للقبول بكليات دبلوم صناعي 5 سنوات 2025

الحد الأدنى للقبول بكليات دبلوم صناعي 5 سنوات 2025

الحد الأدنى للقبول بكليات دبلوم صناعي 5 سنوات 2025

