الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025 صناعي 5 سنوات، 97.5 % للهندسة و97.11% للتربية

نتيجة تنسيق الدبلومات
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025، فيتو
ads

ظهرت الآن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025، نظام 3 و5 سنوات وطلاب المعاهد الفنية نظام السنتين على موقع التنسيق الإلكتروني.

وبلغ الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة من طلاب الدبلوم الصناعي بنظام 5 سنوات 97.5 %، و97.11% لكليات التربية، و93.9% لكليات الفنون التطبيقية.

الحد الأدنى بكليات دبلوم صناعي نظام 5 سنوات 2025

الحد الأدنى للقبول بكليات دبلوم صناعي 5 سنوات 2025
الحد الأدنى للقبول بكليات دبلوم صناعي 5 سنوات 2025
الحد الأدنى للقبول بكليات دبلوم صناعي 5 سنوات 2025
الحد الأدنى للقبول بكليات دبلوم صناعي 5 سنوات 2025
الحد الأدنى للقبول بكليات دبلوم صناعي 5 سنوات 2025
الحد الأدنى للقبول بكليات دبلوم صناعي 5 سنوات 2025

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية موقع التنسيق الإلكتروني الدبلوم الصناعي بنظام 5 سنوات

مواد متعلقة

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025، الرابط الرسمي

تنسيق الدبلومات الفنية 2025، مؤشرات تنسيق دبلوم صناعي 5 سنوات

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025 صناعي 5 سنوات، 97.5 % للهندسة و97.11% للتربية

طن اليوريا العادي يتراجع 3241 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 15 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 8 أصناف منها البطاطس والبصل في سوق العبور

نجم الأهلي السابق: مشاكل "أوضة اللبس" وراء النتائج السلبية للقلعة الحمراء

ارتفاع جديد للزبدية، أسعار المانجو اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025، الرابط الرسمي

اليوم، الدوحة تستضيف القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة مصر

خدمات

المزيد

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

لاعب أغلى من فريق بالكامل.. القيمة السوقية للاعبي الأهلي وإنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 15 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 15 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 15 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads