حبس مسجل خطر بحوزته 12 فرش حشيش في إمبابة

أمرت نيابة الجيزة بحبس مسجل خطر أثناء محاولته ترويج كمية من المواد المخدرة بمنطقة إمبابة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بعرض المضبوطات على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عنها، بعدما عثر بحوزته على 12 فرش حشيش معدة للتوزيع على عملائه.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة الاتجار في المواد المخدرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

