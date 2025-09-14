الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس مسجل خطر بحوزته 12 فرش حشيش في إمبابة

حبس المتهم
حبس المتهم

أمرت نيابة الجيزة بحبس مسجل خطر أثناء محاولته ترويج كمية من المواد المخدرة بمنطقة إمبابة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بعرض المضبوطات على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عنها، بعدما عثر  بحوزته على 12 فرش حشيش معدة للتوزيع على عملائه.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة الاتجار في المواد المخدرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة الجيزة إمبابة

مواد متعلقة

التصريح بدفن جثة مسن أنهي حياته بالقفز في النيل بإمبابة

الأكثر قراءة

عماد البقاء! (1)

فيديو أهداف مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

نجيب ساويرس يكشف سبب عدم افتتاح منطقة الأهرامات بالتزامن مع المتحف الكبير(فيديو)

الدوري الإيطالي، ميلان يتعادل سلبيا مع بولونيا في الشوط الأول

بيراميدز يفوز على أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال ويضرب موعدا مع أهلي جدة (صور)

الدوري الممتاز، الأهلي يتقدم على إنبي 1-0 في شوط أول مثير (فيديو)

الزمالك يحتفل بصدارة الدوري الممتاز عقب تعادل الأهلي مع إنبي

ترتيب فرق الدوري، تعرف على مركز الأهلي بعد التعادل مع إنبي

خدمات

المزيد

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

لاعب أغلى من فريق بالكامل.. القيمة السوقية للاعبي الأهلي وإنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل دعوة أربعين غريبا مستجابة؟ تعرف على رأي أهل العلم

موعد غرة شهر ربيع الثاني أو الآخر وسر التسمية

ما حكم الشراء بالتقسيط من فيزا المشتريات؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads