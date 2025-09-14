الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الزراعة يفتتح الدورة الـ37 من معرض ومؤتمر صحارى 2025

وزير الزراعة يفتتح
وزير الزراعة يفتتح معرض صحارى

افتتح  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات الدورة السابعة والثلاثين من معرض ومؤتمر "صحارى الدولي 2025"،  نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وحضر فعاليات الافتتاح عدد من سفراء الدول المشاركة، حيث يعد المعرض هو أكبر معرض زراعي في أفريقيا والشرق الأوسط، وتأتي هذه الدورة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الاستثمار والتجارة الخارجية، الصناعة والنقل، البيئة، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن معرض "صحارى 2025" يمثل منصة محورية تُمكّن الشركات العارضة من استعراض أحدث أنظمة الري والتقنيات الزراعية المبتكرة، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد الطبيعية ويرفع إنتاجية القطاع الزراعي، مشيرا  إلى أهمية المعارض الزراعية الكبرى والمتخصصة، حيث تتيح الفرصة لتبادل الخبرات والمعرفة، والالتقاء بالشركات والمستثمرين من مختلف الدول بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون، والتعرف على أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الزراعة الحديثة، الري، التقاوي، والتصنيع الزراعي.

وأكد فاروق على أهمية تلك المعارض حيث تمثل بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يساهم في زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، معربا عن أمله لتكون  جسرًا يربط صغار المزارعين والمصنعين بالشركات الكبرى، لتمكينهم من الوصول إلى التقنيات الحديثة والموارد اللازمة لتطوير أعمالهم، لافتا إلى التزام الوزارة بتقديم كل الدعم للمزارعين والمستثمرين لضمان استمرار القطاع الزراعي في النمو والازدهار، وتحقيق الأمن الغذائي.

وشدد وزير الزراعة على التزام الدولة بدعم التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة، بما يتماشى مع الصفة الخضراء للاتحاد الأوروبي واستراتيجية من المزرعة إلى المائدة، بما يتيح للمنتجات الزراعية المصرية النفاذ بقوة إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أهمية تمكين الشباب والمرأة الريفية من خلال التدريب والدعم والتمويل الميسر، بما يعزز دورهم في ريادة الأعمال الزراعية ويدعم التنمية الريفية المتكاملة.
ومن جانبه، أوضح  هاني خفاجي، المدير العام للشركة المنظمة للمعرض، أن نسخة هذا العام تأتي لتدعم التوجه الحكومي الرامي إلى الوصول بالصادرات الزراعية المصرية إلى 12 مليار دولار خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن معرض "صحارى" يمثل منصة استراتيجية للمساهمة في تحقيق هذا الهدف عبر ما يتيحه من فرص للتواصل المباشر بين المزارعين والمستثمرين والموردين. وأضاف أن المعرض يشهد هذا العام انطلاقة مميزة لبرنامج بعثة المشترين الدوليين، الذي توسّع نطاقه هذا العام ليشمل أسواقًا رئيسية في الشرق الأوسط وإفريقيا مثل السعودية والإمارات والعراق والكويت والجزائر والأردن، بما يعزز من فرص العارضين المصريين في النفاذ إلى أسواق جديدة، ويدعم زيادة الصادرات الزراعية وترسيخ الشراكات الإقليمية والدولية.

ويشهد المعرض مشاركة دولية واسعة ومبادرات زراعية جديدة، بمشاركة لأكثر من 350 شركة عارضة، تمثل أكثر من 450 علامة تجارية من 10 دول مختلفة:إسبانيا، سنغافورة، هولندا، تركيا، الصين، الهند، اليونان، إيطاليا، بولندا، الأردن، كما يستضيف المعرض بعثات مشترين دوليين من المملكة العربية السعودية، والإمارات، والعراق، بالإضافة إلى المشترين المحليين من المحافظات المختلفة، مما يعزز فرص التعاون التجاري والاستثماري.

وفي السياق ذاته، يقدم معرض "صحارى 2025" حزمة متكاملة من الأنشطة والبرامج التي تخدم مختلف قطاعات الزراعة، من أبرزها مؤتمر "صحارى التقني" الذي يتناول قضايا الاستدامة الزراعية، الاستثمارات، وإدارة الموارد المائية.
كما يشمل جناحًا خاصًا لدعم الشركات الناشئة والمشروعات المبتكرة، إلى جانب استضافة وفود من المشترين المحليين من عدة محافظات. ويتيح المعرض منصة تفاعلية تجمع المزارعين والمستثمرين والمهندسين الزراعيين والمصنعين وممثلي المؤسسات الحكومية، بما يعزز من تبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون داخل القطاع.

