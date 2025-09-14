إنشاء مصنع لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة في مصر بالتعاون مع "صنجرو" الصينية

عرض رئيس مجموعة "صنجرو" جهود الشركة في إنتاج مكونات محطات الطاقة الكهربائية وتصنيع بطاريات التخزين، حيث تم بحث التعاون القائم بشأن إنشاء مصنع بسعة 10 جيجاوات سنويا لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة في مصر، حيث أبدى كو رينشيان استعداد مجموعة صنجرو للتعاون مع مصر لتوطين هذه الصناعة اعتمادًا على البنية التحتية التي تتمتع بها مصر، وكذلك بعض مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تيرجيه بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، وكو رينشيان، الرئيس والمؤسس لمجموعة "صنجرو" الصينية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب في بداية اللقاء برئيسي شركتي سكاتك وصنجرو، مثمنًا التعاون القائم بين مصر والشركتين، حيث أكد الرئيس أهمية هذا التعاون من أجل تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تساهم في توفير المزيد من فرص العمل في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك في إطار جهود مصر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة بمنطقة شرق المتوسط.



