الشروط والمستندات اللازمة لتحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إتاحة خدمة تحديث بيانات المواطن إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية لمواطني محافظة بورسعيد، وذلك لضمان دقة المعلومات المسجلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، حيث يحق لجميع أرباب الأسر بمحافظة بورسعيد استيفاء الاستمارة وليس فقط أرباب الأسر المستفيدين من الدعم التمويني.

وأكدت الوزارة أنه للتيسير على المواطنين تم إتاحة ملء الاستمارة من خلال منصة مصر الرقمية: http://digital.gov.eg ثم الضغط على تصفح الخدمات، ثم اختيار "التموين" من القائمة، ثم اختيار الخدمة، وهى: "استمارة تحديث بيانات المواطن"، وبعد قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها يتم الضغط على "بدء الخدمة".

ضوابط استخدام استمارة تحديث البيانات على منصة مصر الرقمية

وأعلنت منصة مصر الرقمية عن ضوابط استخدام تلك الخدمة وتتمثل في:

يجب أن تكون جميع البيانات المدخلة مطابقة لما هو مثبت في بطاقة الرقم القومي.

في حال وجود خطأ أو الحاجة إلى تعديل بيانات، يتعين الرجوع إلى الجهات صاحبة الولاية المختصة لإتمام التصحيح.

تعد البيانات المقدمة عبر هذه الخدمة ملزمة قانونيًا، ويتحمل مقدم الطلب المسؤولية الكاملة عنها.

يشترط الالتزام بتقديم بيانات صحيحة ومحدثة، وخالية من أي معلومات مضللة أو غير دقيقة.

تقتصر الخدمة على الأغراض القانونية والشخصية فقط.

يتعين على مقدم الطلب التحقق من صحة البيانات قبل إرسالها للتحديث.

سيتم رفض أي طلب يحتوي على بيانات غير مكتملة أو غير صحيحة.

لا تتحمل الجهة أي التزامات أو أضرار تنتج عن إدخال بيانات خاطئة من قبل المستخدم.

في حال اكتشاف أي تلاعب أو محاولة انتحال هوية، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحتفظ الجهة بحق اتخاذ الإجراءات القانونية وفق القوانين واللوائح المعمول بها حال ثبوت تقديم بيانات مزيفة أو مضللة.

تخضع كافة البيانات المقدمة لسياسات الأمان الإلكتروني ومعايير حوكمة البيانات الحكومية.

المستندات والبيانات المطلوبة لتحديث البيانات

وأعلنت منصة مصر الرقمية المستندات المطلوبة لتحديث البيانات، مؤكدة على ضرورة تجهيز المستندات والبيانات التالية عند استخدام استمارة تحديث البيانات:

1. بطاقة الرقم القومي للأب.

2. بطاقة الرقم القومي للأم.

3. إيصال كهرباء حديث للوحدة السكنية.

4. وثيقة الزواج.

5. بطاقة الرقم القومي للأبناء أو شهادات الميلاد.

6. المؤهلات الدراسية للأبناء.

7. بطاقة الرقم القومي للمقيمين بالأسرة بخلاف الأبناء والزوجات.

8. المؤهلات الدراسية للمقيمين بخلاف الأبناء والزوجات.

9. رقم بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة إضافة فرد من ذوي الإعاقة.

10. المؤهل الدراسي لرب الأسرة.

11. بيانات المركبات الخاصة (رقم الشاسيه – رقم الموتور).

وفى حال وجود شكاوى أو استفسارات يمكن الاتصال بأرقام الدعم الخاصة بمركز خدمة المواطنين 15999 للحصول على المساعدة فى تحديث البيانات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.