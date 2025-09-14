الأحد 14 سبتمبر 2025
راغب علامة يشيد بعمرو دياب: مبدع ولم أسمع منه كلمة سيئة عن أحد

عمرو دياب، فيتو
أشاد الفنان اللبناني راغب علامة بزميله عمرو دياب، واصفًا إياه بالفنان "النشيط" الذي لا يتوقف عن تقديم الأغاني الجميلة والمتجددة، مؤكدًا أنه دائم الانشغال بالفن والبحث عن كل ما هو جديد ومختلف.

وتحدث علامة في تصريحات تلفزيونية عن العلاقة التي تجمعه بعمرو دياب، قائلًا: "عمري ما سمعت من عمرو دياب كلمة سيئة على فنان، ولا قال مرة إنه مش هيغني علشان راغب يتوقف، بالعكس تمامًا".

واستذكر راغب علامة موقفًا جمعه بعمرو دياب في إحدى المناسبات قائلًا: "التقيت به في فرح، وكان هو ضيف، وطلع بكل احترام وقال لي: عايز أغني معاك ”مغرم ياليل"، قلت له: لا، أنا اللي عايز أغني معاك “مغرم يا عين”".

واختتم راغب تصريحاته قائلًا: "أنا بستنّى عمرو دياب يعمل أغنية حلوة علشان أجرّب أعمل أغنية أحلى، مش أروح أضرب فيه وهو يضرب فيّ".

ومن ناحية أخرى يحيي الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا في دبي على مسرح كوكا كولا أرينا يوم 1 نوفمبر المقبل. 

وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن أسعار التذاكر وبدأت من 4 آلاف جنيه وحتى 16 ألف جنيه.

وأعلنت إدارة جوائز الموسيقى الإفريقية AFRIMA Awards عن ترشيح النجم عمرو دياب للفوز بأربعة جوائز موسيقية في عام 2025.

وتصدر الهضبة قائمة الترشيحات على جوائز مطرب العام في أفريقيا، وأفضل مطرب بوب إفريقي، وأفضل مطرب شمال إفريقي، بالإضافة إلى جائزة ألبوم العام.

جوائز الموسيقى الإفريقية AFRIMA Awards 

وتعد جوائز الموسيقى الإفريقية AFRIMA Awards أكبر حدث موسيقي إفريقي سنوي، وتشمل 36 فئة تغطي كافة المناطق الجغرافية والجونرات الموسيقية في قارة أفريقيا. 

ويعتبر عمرو دياب أكثر فنان مرشح لنيل جوائز في أكثر من فئة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه أحدث ألبوماته "ابتدينا" حيث تصدر قوائم الاستماع في مصر والوطن العربي وشمال إفريقيا منذ صدوره حتى الآن. 

يذكر أن عمرو دياب هو أول فنان عربي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 2016 كأكثر فنان مبيعًا في الشرق الأوسط، وأكثر فنان عربي حقق جائزة الموسيقى العالمية World Music Awards لسبع مرات خلال مسيرته الفنية.

