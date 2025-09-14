الأحد 14 سبتمبر 2025
اقتصاد

رئيس شعبة الذهب: المعدن الأصفر يتجاهل تقلبات الدولار في مصر ويواصل الارتفاع

ايهاب واصف
ايهاب واصف

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات: إن أسعار الذهب في مصر نجحت خلال الأسبوع الماضي في تحقيق مكاسب جديدة بدعم مباشر من الارتفاعات القياسية التي سجلها الذهب العالمي، وهو ما ساعدها على تجاهل التغيرات في سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وأوضح واصف، في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن سعر الذهب عيار 21 ارتفع بنسبة 0.7% خلال الأسبوع الماضي، لينهي التداولات عند مستوى 4,895 جنيهًا للجرام، مقارنة بافتتاح الأسبوع عند 4,860 جنيهًا للجرام.

وأضاف أن المعدن الأصفر سجل أعلى مستوى له الأسبوع الماضي عند 4,915 جنيهًا للجرام، في حين بلغ أدنى مستوى عند 4,845 جنيهًا للجرام.

وأشار إلى أن المحرك الرئيسي لصعود الذهب المحلي هو الارتفاع الكبير في أسعار الذهب العالمية، حيث استقرت الأونصة فوق 3,600 دولار، بعد أن لامست مستوى تاريخيًا عند 3,674 دولارًا، قبل أن تستقر في نطاق 3,640 – 3,650 دولارًا للأونصة.

وأكد رئيس شعبة الذهب والمعادن، أن هذه التطورات انعكست بشكل مباشر على السوق المحلية، حيث تمكن الذهب عيار 21 من الاقتراب من حاجز 4,900 جنيهًا للجرام، لافتًا إلى أن السوق بصدد بناء قاعدة سعرية جديدة قد تدفعه لاختراق مستوى 4,950 جنيهًا، وصولًا إلى المستهدف التاريخي عند 5,000 جنيهًا للجرام.

وتوقع رئيس شعبة الذهب أن تظل الأسواق تحت تأثير التطورات العالمية خلال الأيام المقبلة، مع ترقب واسع لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقراره بشأن أسعار الفائدة، وهو العامل الذي سيحدد اتجاه الذهب عالميًا وبالتالي محليًا. 

