الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

بالأسعار، الإسكان تطرح أراضي "طبي وتجاري" للتخصيص الفوري

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل الطرح الجديد لقطع الأراضي الاستثمارية.

وتطرح بمدينة بني سويف الجديدة أرض عمراني متكامل بمساحة 83900 متر بسعر 3455 جنيها وأرض تجاري بمساحة 1368 مترا بسعر 14015 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 13000 متر بسعر 15350 جنيها، وأرض طبي بمساحة 12278 مترا بسعر 5315 جنيها.

 وتطرح بمدينة أخميم الجديدة  أرضا بمساحة 2471 مترا بسعر 2960 جنيها وأرض سكني بمساحة 2471 مترا بسعر 2960 جنيها.

كما تطرح بمدينة غرب قنا الجديدة أرض عمراني متكامل بمساحة 27000 متر بسعر 2000 جنيه وأرض تجاري بمساحة 10100 متر بسعر 6055 جنيها.  

كما تطرح بالعاصمة الإدارية الجديدة أرضًا بنشاط تجاري إداري بالحي السكني الثالث بمنطقة الواحة بمساحة 4059 مترًا مربعًا بسعر 25565 جنيهًا للمتر وفق آلية التخصيص الفوري.

 وحددت نسبة البنائية أنه لا تزيد مساحة المباني على 30% من مساحة قطعة الأرض ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض. 

شهد جهاز مدينة العبور الجديدة جلسة مزاد علني لطرح مجموعة من المنشآت التجارية والخدمية بحق انتفاع لمدة 10 سنوات بما يسهم في دعم التنمية العمرانية وتلبية احتياجات السكان.

وتضمن الطرح (7) محلات تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين 30 و40 مترًا مربعًا بالإضافة إلى مبنى حضانة بمنطقة الياقوت بالحي 14 على مساحة 2812 مترًا مربعًا إلى جانب حضانة أخرى على مساحة 1912 مترًا مربعًا بمنطقة خدمات مشروع "سكن مصر" بالحي 39 في منطقة 2600 فدان سابقًا.

وأسفرت الجلسة عن بيع (7) محلات تجارية وصيدلية بقيمة إجمالية بلغت نحو 34 مليون جنيه بالمزايدة العلنية  إلى جانب رسو المزاد على مبنى الحضانة بمساحة 1912 مترًا مربعًا بحق انتفاع سنوي لمدة 10 سنوات في خطوة تعكس حجم الإقبال من المستثمرين على المدينة.

ويُعد هذا الطرح جزءًا من خطة جهاز مدينة العبور الجديدة لتوسيع نطاق الخدمات العامة وتوفير منشآت متكاملة تلبي احتياجات المواطنين ضمن سلسلة من المزادات المرتقبة التي سيتم الإعلان عنها بالصحف الرسمية بما يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات ويدعم رؤية التنمية الشاملة للمدينة.

وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٧" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك حتى يوم الأحد 28 سبتمبر 2025.

وأوضح وزير الإسكان، أن مد فترة التقديم لحجز وحدة سكنية يأتي استجابة للطلبات الواردة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حول هذا الشأن، حيث أبدى المواطنون رغبتهم في مهلة إضافية لاستيفاء المستندات المطلوبة وسداد مقدم جدية الحجز، وهو ما استجاب له الصندوق.

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن هناك إقبالا متزايدا من قبل المواطنين للتقديم بالإعلان، حيث بلغ عدد الذين سجلوا مستنداتهم عبر الموقع الإلكتروني للتقديم أكثر من ٢٣٨ ألف مواطن، بينما قام أكثر من ١٤٨ ألف مواطن بدفع مقدمات جدية الحجز عبر مكاتب البريد المميكن المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق التنمية العمرانية العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية المجتمعات العمرانية جهاز مدينة العبور الجديدة جهاز مدينة العبور

الأكثر قراءة

أبطال حرب أكتوبر حطموا أساطير العدو، علاء مبارك يستعين بتهديد السادات لإسرائيل

أخبار مصر: زيادة في الحج 80 ألف جنيه، قصة تزوير طبيبة طب شرعي تقرير وفاة أحمد الدجوي، حدث منتظر اليوم قد يشعل الشرق الأوسط

ليفربول يسعى للانفراد بقمة الدوري الإنجليزي أمام بيرنلي اليوم

القاهرة تقترب من الـ 40 والصعيد يعود إلى "الجحيم"، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 11 صنفًا منها الطماطم والبطاطس والليمون

استثناءات بحكم مناصبها أو طبيعة عملها.. 8 فئات معفاة من الحصول على ترخيص السلاح (إنفوجراف)

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري 20 جنيها وارتفاع 3 أصناف منها المكرونة

النيابة العامة تسلم 200 كيلو ذهب للبنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

استثناءات بحكم مناصبها أو طبيعة عملها.. 8 فئات معفاة من الحصول على ترخيص السلاح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز التواجد أثناء غسل الميت دون سبب؟ تعرف على رأي الإفتاء

تفسير حلم الموت في المنام وعلاقته بسماع أخبار غير سعيدة

الإفتاء تواصل عقد مجالسها الإفتائية في المحافظات حول "صلاة الجماعة.. فضائل وأحكام" (صور)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads