تعرف على سعر السبيكة 1 جرام بالأسواق

أسعار سبيكة الذهب،
أسعار سبيكة الذهب، فيتو

ننشر أسعار أرخص السبائك فى الأسواق، والتى من بينها سبيكة ذهب جرام 1 فى مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2025.9.16 داخل الأسواق المحلية.

وسجلت أسعار السبيكة 1 جرام سعر يترواح ما بين 6175 جنيه إلى 6255 جنيه.

توقعات أسعار الذهب

من جهة أخرى، قام بنك ANZ بتغيير توقعاته لسعر الذهب خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وحتى العام المقبل، ليشير إلى أن الذهب سيواصل ارتفاعه، حيث تواصل التوترات الجيوسياسية، والرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي، وتوقعات التيسير النقدي في الولايات المتحدة، ستعمل على تعزيز الطلب على الملاذ الآمن.

ورفع البنك توقعاته لسعر الذهب لنهاية العام إلى 3800 دولار للأونصة، ارتفاعًا من 3600 دولار سابقًا، ومن المتوقع أن تبلغ الأسعار ذروتها عند 4000 دولار بحلول يونيو 2026.

