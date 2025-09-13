شريف عبد المنعم يكشف مفاجأة لجماهير الأهلي بشأن رئاسة الخطيب للقلعة الحمراء

قال الكابتن شريف عبد المنعم، لاعب الأهلي السابق، إن الأطباء نصحوا الكابتن محمود الخطيب بضرورة الابتعاد عن الضغوط والاهتمام براحة صحته، وهو ما جعله يقرر منذ أيام عدم الترشح في الانتخابات المقبلة للنادي الأهلي.

تعاطف مع ما يثار ضد الخطيب

وأضاف عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "يعز عليَّ ما قيل على الكابتن محمود الخطيب"، مشددًا على أن الخطيب رمز كبير للنادي ويجب تقدير تاريخه ومكانته.

رسالة طمأنة لجماهير الأهلي

طمأن عبد المنعم جماهير الأهلي بأن الخطيب سيجري بعض الفحوصات الطبية، مؤكدًا أنه سيعود قريبًا لممارسة مهامه وقيادة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.



ووجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، رسالة لأعضاء الجمعية العمومية للأهلي، ناشدهم فيها بضرورة الحرص على حضور «الاجتماع الخاص» للجمعية يوم الجمعة المقبل للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي بعد صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.

وأكد ثقته الكبيرة في أعضاء الأهلي الذين لم يتأخروا يومًا عن تلبية نداء ناديهم، لا سيما وأن حضور هذه المرة يمثل أهمية كبرى للمشاركة في رسم مستقبل النادي واعتماد لائحته الخاصة، وأشار إلى أنه سوف يكون في مقدمة الحضور، خاصة وأن الأمر يتعلق بمستقبل النادي واستقراره والحفاظ على مسيرته.

