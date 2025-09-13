افتتاح مبهر لبطولة إفريقيا للناشئين للكرة الطائرة بحضور وزير الرياضة

انطلقت مساء اليوم السبت، فعاليات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للناشئين تحت 20 عامًا، بحفل افتتاح مبهر أقيم بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور جماهيري كبير لدعم المنتخب الوطني في مستهل مشواره القاري.

وحضر حفل الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبشرى حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، والإعلامية منى عبدالكريم رئيس اللجنة المنظمة، والكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد، واللواء خالد أبو زينة نائب رئيس الاتحاد، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة نيابة عن المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المتواجد في الفلبين لدعم المنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم هناك.

بدأ الحفل الرسمي في السابعة مساءً، وتخلله عدد من الفقرات الفنية المميزة، إلى جانب عروض الليزر التي أضفت أجواء من البهجة والحماس داخل الصالة، في الوقت الذي حرصت فيه الجماهير المصرية على رفع الأعلام الوطنية ومؤازرة المنتخب في مباراته الافتتاحية أمام زيمبابوي.

وكانت اللجنة المنظمة قد جهزت 2000 علم مصري لتوزيعها على الجماهير في المدرجات، ما أضفى مشهدًا رائعًا في المدرجات المليئة بالمشجعين.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري على رأس المجموعة الأولى التي تضم الجزائر، زيمبابوي، الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، فيما جاءت المجموعة الثانية مكوّنة من الكاميرون، كينيا، المغرب، ورواندا.

وتستمر منافسات البطولة حتى يوم 21 سبتمبر الجاري، حيث يسعى منتخب مصر للناشئين للتتويج باللقب الإفريقي وسط دعم جماهيري ورسمي كبير.

