"القومية للفنون الشعبية" تتألق في الليلة الـ16 لصيف قطاع المسرح (صور)

أقيمت فعاليات الليلة السادسة عشرة لبرنامج صيف قطاع المسرح، الذى ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، وتقدمه وزارة الثقافة مجانا للجمهور حتى 15 سبتمبر الجاري على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون. 

وتألقت الفرقة القومية للفنون الشعبية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، فى حفل أمس الجمعة الليلة الـ16 لبرنامج صيف قطاع المسرح.

وقدمت مجموعة من أشهر استعراضاتها الفنية، ومن المقرر أن تواصل الفرقة تقديم استعراضاتها اليوم السبت الليلة الـ17 للبرنامج، تحت إشراف الفنان محمد الفرماوي مدير الفرقة.

كما تحيي فرقة رضا للفنون الشعبية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، حفل الليلة الـ18 للبرنامج يوم الأحد 14 سبتمبر، وتقدم الفرقة باقة من روائع رائد استعراضات الفن الشعبي محمود رضا وألحان الموسيقار علي إسماعيل، تحت إشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير الفرقة. 

