السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

مطالب برلمانية بإطلاق "تحالف عربي" لردع انتهاكات الاحتلال

قطاع غزة
قطاع غزة

 دعت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى بناء تحالف عربي دولي يستند إلى أدوات الضغط السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، ويحظى بدعم أممي، وذلك على غرار الاتحاد الأوروبي.

تطورات المنطقة العربية بسبب الانتهاكات الإسرائيلية 

من جانبه أكد النائب أيمن محسب، وكيل اللجنة، أن التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية جراء العربدة الإسرائيلية تتطلب الانتقال من مربع التنديد إلى مربع التأثير والمواجهة السياسية الواعية.

مستجدات قمة الدوحة غدا في قطر

وأوضح وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن قمة الدوحة التي ستنعقد غدا يجب أن تكون بمستوى الحدث والتحدي، حفاظا على الأمن القومي العربي وحقوق الشعوب التي تدفع ثمن الصمت والتخاذل، لافتا إلى أن أولى خطوات إعادة بناء نظام اقليمي عربي قوي وإنشاء استراتيجية عربية موحدة.

إنشاء قوة عسكرية عربية لمواجهة التحديات 

وأشار إلى ضرورة إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة، للنهوض بنظام الأمن العربي لمواجهة التحديات والتهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي، وصياغة تصور اقليمي متكامل يجمع كافة الدول العربية.

التنسيق لصياغة مفهوم جديد للأمن العربي

وأكد عضو مجلس النواب، أنه على جميع الدول العربية صياغة مفهوم جديد للأمن العربى حتى، يكون هناك موقف واحد وحاسم من جميع الدول العربية ضد سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلى.

وأشار إلى أن صياغة ميثاق جديد للتعاون بين جميع الدول العربية والإسلامية لمواجهة الجرائم والاعتداءات من الاحتلال الاسرائيلى أصبح في غاية الأهمية في الوقت الراهن بعد قيام جيش الاحتلال بالاعتداء على قطر.

تبني خطاب إعلامي يفضح جرائم إسرائيل

وشدد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على ضرورة تبني خطاب إعلامي عربي إسلامى موحد يفضح الجرائم الإسرائيلية، وإطلاق قناة فضائية ناطقة بعدة لغات لعرض حقيقة ما يحدث في فلسطين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تحالف عربي الاتحاد الاوروبي المنطقة العربية الاحتلال فلسطين إسرائيل قمة الدوحة النواب قوة عسكرية عربية

مواد متعلقة

قيادي بحماس: العالم أصبح يعلم حقيقة الطرف المعطل للاتفاق بعد حادث الدوحة

الاحتلال عن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن فلسطين: منفصلة عن الواقع

تأييد أممي متزايد، تفاصيل تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك بشأن دولة فلسطين

الأحد، قمة عربية إسلامية طارئة في الدوحة لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على قطر

الأكثر قراءة

تدفقات كبيرة لمياه النيل الأزرق، السودان يفتح السدود وخبراء يكشفون تأثيرها على مصر

وضع قميصي قائد وحارس بيراميدز في متحف الفيفا

ميدو في رسالة مؤثرة للجماهير: "ماتخلوش الكورة تخسرنا إنسانيتنا، واحترموا خصوصية الخطيب"

إيران توجه طلبا عاجلا إلى القمة العربية الإسلامية بالدوحة

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

بالأسماء، ضبط 8 أشخاص في مشاجرة على المرسى السياحي بكورنيش الغربي بسوهاج

خصومات غامضة لكارت الكهرباء مسبق الدفع تثير الغضب، والنشطاء: المشكلة مستمرة ومفيش حل

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحلبة في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

ولد الهدى (الحلقة الثانية والعشرون)، محبة الرسول من أصول الإيمان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads