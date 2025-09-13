مطالب برلمانية بإطلاق "تحالف عربي" لردع انتهاكات الاحتلال

دعت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى بناء تحالف عربي دولي يستند إلى أدوات الضغط السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، ويحظى بدعم أممي، وذلك على غرار الاتحاد الأوروبي.

تطورات المنطقة العربية بسبب الانتهاكات الإسرائيلية

من جانبه أكد النائب أيمن محسب، وكيل اللجنة، أن التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية جراء العربدة الإسرائيلية تتطلب الانتقال من مربع التنديد إلى مربع التأثير والمواجهة السياسية الواعية.

مستجدات قمة الدوحة غدا في قطر

وأوضح وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن قمة الدوحة التي ستنعقد غدا يجب أن تكون بمستوى الحدث والتحدي، حفاظا على الأمن القومي العربي وحقوق الشعوب التي تدفع ثمن الصمت والتخاذل، لافتا إلى أن أولى خطوات إعادة بناء نظام اقليمي عربي قوي وإنشاء استراتيجية عربية موحدة.

إنشاء قوة عسكرية عربية لمواجهة التحديات

وأشار إلى ضرورة إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة، للنهوض بنظام الأمن العربي لمواجهة التحديات والتهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي، وصياغة تصور اقليمي متكامل يجمع كافة الدول العربية.

التنسيق لصياغة مفهوم جديد للأمن العربي

وأكد عضو مجلس النواب، أنه على جميع الدول العربية صياغة مفهوم جديد للأمن العربى حتى، يكون هناك موقف واحد وحاسم من جميع الدول العربية ضد سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلى.

وأشار إلى أن صياغة ميثاق جديد للتعاون بين جميع الدول العربية والإسلامية لمواجهة الجرائم والاعتداءات من الاحتلال الاسرائيلى أصبح في غاية الأهمية في الوقت الراهن بعد قيام جيش الاحتلال بالاعتداء على قطر.

تبني خطاب إعلامي يفضح جرائم إسرائيل

وشدد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على ضرورة تبني خطاب إعلامي عربي إسلامى موحد يفضح الجرائم الإسرائيلية، وإطلاق قناة فضائية ناطقة بعدة لغات لعرض حقيقة ما يحدث في فلسطين.

