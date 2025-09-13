السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صحة غزة تطلق نداءً عاجلًا لتعزيز مخزون الدم في المستشفيات

مستشفيات غزة
مستشفيات غزة

دعت وزارة الصحة في غزة كل الجهات المعنية إلى التدخل فورا لتعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته في مستشفيات القطاع.

وأوضحت الوزارة أن الوضع في بنوك الدم حرج ويهدد قدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية للمرضى والجرحى، خصوصا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وزيادة أعداد المصابين.

وفي السياق ذاته أفاد مستشفى العودة، اليوم السبت، بوقوع 4 شهداء و3 مصابين إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي منتظري المساعدات وسط قطاع غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وبحسب آخر إحصائية فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء من منتظري المساعدات منذ بدء الحرب على قطاع غزة 2444 شهيدا، بينهم 784 قضوا خلال انتظارهم أمام منفذ زيكيم، و607 أثناء توجههم لمركز المساعدات الأمريكية في رفح، و429 شهيدا من المتوجهين لمركز توزيع نتساريم الذي تديره "مؤسسة غزة الإنسانية" الأمريكية.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر في مستشفيات غزة، بسقوط 65 شهيدا بنيران جيش الاحتلال بينهم 48 في مدينة غزة وشمال القطاع.

وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت، أمس الجمعة، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 38 شهيدا و200 مصاب خلال الساعات الـ24 الماضية.

