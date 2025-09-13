الجيش اللبناني يجمع سلاح الفصائل الفلسطينية في عين الحلوة والبداوي

كشف مدير العلاقات العامة والإعلام في قوات الأمن الوطني الفلسطيني، في لبنان المقدم عبد الهادي الأسدي، استكمال قوات الأمن الوطني اليوم السبت، تسليم 8 دفعات جديدة من السلاح الفلسطيني لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بعد تسليم 5 شاحنات في مخيم عين الحلوة و3 شاحنات في مخيم البداوي، للجيش اللبناني.

وأكد عبد الهادي أن "الخطوة تأتي تنفيذًا للبيان المشترك للرئيس محمود عباس والرئيس اللبناني جوزف عون، وما نتج منه من عمل اللجنة اللبنانية الفلسطينية المشتركة، لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشية فيها، حسب صحيفة "النهار اللبنانية".

وأكدت الصحيفة اللبنانية أن الإجراءات في عين الحلوة تشير إلى تسليم حركة "فتح" سلاحها الثقيل والمتوسط إلى الجيش اللبناني.

