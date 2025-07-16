رسميا، لامال يرتدي قميص ميسي مع برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رسميا عن اللاعب الذي سيرتدي القميص رقم 10، في الموسم الجديد 2025-2026.

وأكد نادي برشلونة أن النجم الإسباني لامين يامال، سيرتدي بشكل رسمي، القميص رقم 10 في برشلونة، ليخلف النجم السابق أنسو فاتي الذي انتقل لصفوف موناكو الفرنسي، ليرتدي يامال قميص الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق السابق.

وجاء هذا الإعلان اليوم قبل الحفل الخاص الذي سيوقع خلاله النجم لامين يامال صاحب الـ18 عامًا على عقد جديد حتى عام 2031، بحضور عائلته وأصدقائه ومسئولي النادي بما فيهم خوان لابورتا رئيس برشلونة ووكيله خورخي مينديز.

وكان الاتفاق قد تم على العقد الجديد والإعلان عنه جاء في أواخر مايو الماضي، لكن النادي واللاعب كانا ينتظران بلوغه لعامه الـ18 قبل حفل التوقيع الرسمي، ليرتبط لامين يامال بالبقاء في برشلونة حتى عام 2031، ويتمتع اللاعب بشرط جزائي ضخم بقيمة مليار يورو.

ومع رحيل أنسو فاتي إلى موناكو هذا الصيف، أصبح القميص شاغرًا أمام لامين يامال وقد لمح في أكثر من مناسبة أنه سيرتدي الرقم 10 الأسطوري للنجم الأرجنتيني السابق ليونيل ميسي.

حارس برشلونة يواصل غيابه عن التدريبات الجماعية

فيما خاض لاعبو برشلونة، صباح الأربعاء، حصة تدريبية جديدة ضمن الاستعدادات للموسم الجديد، على ملعب "تيتو فيلانوفا" بمدينة خوان جامبر الرياضية.

استمرار غياب تير شتيجن

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، لم يتمكن المدرب هانز فليك مجددًا من الاعتماد على الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، الذي واصل تدريباته الفردية لليوم الثالث على التوالي داخل صالة الألعاب الرياضية، بسبب معاناته من آلام في الظهر.

وكشفت الصحيفة أن إدارة برشلونة أبلغت تير شتيجن، خلال اجتماع جمعه مع المدرب هانز فليك، بأنه لن يبدأ الموسم كحارس أساسي للفريق.

ويمتلك تير شتيجن، قائد الفريق الأول، عقدًا مع برشلونة يمتد حتى 30 يونيو 2028، ويتقاضى أحد أعلى الرواتب في الفريق، وهو ما يدفع النادي لدراسة خيارات تقضي بالتخلص من عبء راتبه، في محاولة لتخفيف الكتلة المالية للأجور.

ورغم ذلك، يتمسك الحارس الألماني بموقفه الرافض للرحيل، ويؤمن بقدرته على استعادة مكانته الأساسية في التشكيل تحت قيادة فليك.

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