السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير اليونسكو

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع مرشح مصر لليونسكو، فيتو

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، الدكتور خالد العناني المرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، وذلك بحضور فريق الحملة الانتخابية، وفي إطار المتابعة الدورية التي يجريها وزير الخارجية لملف الترشيح المصري.

وأوضح الدكتور العناني خلال اللقاء أنه اختتم بنجاح زياراته إلى جميع الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لليونسكو، في إطار جولات مكثفة نظمت على مدار العامين الماضيين هدفت إلى تعزيز التواصل المباشر مع هذه الدول، وأسفرت عن تنامي الدعم للترشيح المصري. كما تطرق اللقاء إلى زيارة الحملة المقبلة في باريس، استعدادًا للاستحقاق الانتخابي بالمجلس التنفيذي لليونسكو المقرر عقده في أكتوبر ٢٠٢٥.

وأكد الوزير عبد العاطي مواصلة دعم وزارة الخارجية الكامل للحملة، والاستمرار في حشد الدعم الدولي للترشيح المصري والعربي والأفريقي خلال المرحلة القادمة، مشددًا على أن مصر تولي هذا الترشيح أهمية كبيرة، انطلاقًا من إيمانها بدورها الرائد في مجالات التعليم والعلوم والثقافة، وما تتمتع به من مكانة إقليمية ودولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجلس التنفيذي لليونسكو اليونسكو بدر عبد العاطي الدكتور العناني

مواد متعلقة

مصر تعزي الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين بشمال غرب البلاد

وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في السعودية وباكستان وتركيا وإيران تطورات الأوضاع في المنطقة

الأكثر قراءة

تدفقات كبيرة لمياه النيل الأزرق، السودان يفتح السدود وخبراء يكشفون تأثيرها على مصر

ميدو في رسالة مؤثرة للجماهير: "ماتخلوش الكورة تخسرنا إنسانيتنا، واحترموا خصوصية الخطيب"

إيران توجه طلبا عاجلا إلى القمة العربية الإسلامية بالدوحة

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

وضع قميصي قائد وحارس بيراميدز في متحف الفيفا

بالأسماء، ضبط 8 أشخاص في مشاجرة على المرسى السياحي بكورنيش الغربي بسوهاج

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

خصومات غامضة لكارت الكهرباء مسبق الدفع تثير الغضب، والنشطاء: المشكلة مستمرة ومفيش حل

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحلبة في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

ولد الهدى (الحلقة الثانية والعشرون)، محبة الرسول من أصول الإيمان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads