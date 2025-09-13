السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت

العملات العربية والاجنبية
العملات العربية والاجنبية

أسعار العملات في البنك المركزي ، واصلت جميع أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارها مقابل الجنيه المصرى ببداية حركه تعاملات اليوم السبت 13 سبتمبر 2025، وذلك وفقا لآخر التحديثات على حركة التعاملات بحسب ما نشره موقع البنك المركزي

سعر الدولار في البنك المركزي 

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 

سعر الشراء 48.13  جنيه. 

سعر البيع 48.27  جنيه. 

 

سعر الدولار
الدولار، فيتو

سعر اليورو في البنك المركزي 

سعر الشراء 56.24 جنيه. 

سعر البيع 56.41 جنيه. 

سعر اليورو
اليورو، فيتو

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 

سعر الشراء 65.05 جنيه.

سعر البيع 65.25 جنيه. 

 

سعر الجنيه ااسترليني
الجنيه الإسترليني، فيتو

سعر الريال السعودي في البنك المركزي 

سعر الشراء 12.82 جنيه. 

سعر البيع 12.86  جنيه. 

 

سعر الريال السعودي
الريال السعودي، فيتو

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي 

سعر الشراء 13.10 جنيه. 

سعر البيع 13.14 جنيه.

سعر الدرهم الاماراتي
الدرهم الإماراتي، فيتو

ويتولى البنك المركزي تحديد سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، ويشرف على عمليات الصرف في البنوك التجارية، كما تساهم أسعار الصرف التي يحددها البنك المركزي في استقرار الاقتصاد وضمان التنسيق بين القطاعات المختلفة. 

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري 

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري تتأثر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بعوامل عدة، تشمل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم، تتفاوت هذه الأسعار يوميًا وقد تُنشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي أو من خلال البيانات الإعلامية التي يقدمها.

تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

تعتمد آلية تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري على مبدأ "سعر الصرف المرن"، وهو نظام يسمح بتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية، يقوم البنك المركزي بتعديل سعر الجنيه بناءً على احتياجات السوق، وبالتالي تختلف أسعار الصرف بين البنوك التجارية على مستوى العملة.

العملات - فيتو 
أسعار العملات، فيتو

متابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

متابعة  أسعار الصرف في البنك المركزي المصري أمر بالغ الأهمية، سواء للأفراد أو للشركات يساعد ذلك في اتخاذ قرارات مالية استراتيجية في الاستثمار أو التجارة الدولية، كما أن تغيرات أسعار الصرف يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف استيراد السلع أو الخدمات من الخارج، وكذلك على العوائد من تحويل الأموال بين الدول.

 

 

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًّا في إدارة الاقتصاد المصري، من خلال تحديد أسعار الصرف والعمل على تحقيق استقرار مالي في البلاد، وبالتالي فإن فهم كيفية تحديد هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة تتناسب مع المتغيرات العالمية والمحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار العملات العربية اسعار العملات أسعار العملات العربية والأجنبية اسعار العملات فى البنك المركزى الجنيه المصرى مقابل العملات الدرهم الاماراتى الدولار في البنك الدولار في البنك المركزي السياسة النقدية العملات العربية والأجنبية العملات مقابل الجنيه المصري العملات مقابل الجنيه سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي سعر الجنيه الاسترلينى سعر الجنيه المصري عمليات الصرف في البنوك التجارية سعر اليورو في البنك المركزي سعر اليورو في البنك سعر الدولار في البنك المركزي

مواد متعلقة

أسعار الذهب صباح اليوم السبت فى الصاغة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

تقلبات حادة في البورصة.. الأسهم الصغيرة والمتوسطة تقود مشهد الانتعاش المرتقب.. وسمير رؤوف: الهبوط الأخير فرصة للتصحيح 

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم، عيار 21 يصل لهذا المستوى

أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة بالصاغة

الأكثر قراءة

تدفقات كبيرة لمياه النيل الأزرق، السودان يفتح السدود وخبراء يكشفون تأثيرها على مصر

ميدو في رسالة مؤثرة للجماهير: "ماتخلوش الكورة تخسرنا إنسانيتنا، واحترموا خصوصية الخطيب"

إيران توجه طلبا عاجلا إلى القمة العربية الإسلامية بالدوحة

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

بالأسماء، ضبط 8 أشخاص في مشاجرة على المرسى السياحي بكورنيش الغربي بسوهاج

خصومات غامضة لكارت الكهرباء مسبق الدفع تثير الغضب، والنشطاء: المشكلة مستمرة ومفيش حل

يربط بين المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، مدبولي يتفقد "الممشى السياحي"

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

ولد الهدى (الحلقة الثانية والعشرون)، محبة الرسول من أصول الإيمان

ما حكم المشاركة في نظام تأميني لتغطية نفقات الدفن عند الوفاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads