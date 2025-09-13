الحوثيون يعلنون تنفيذ ضربات صاروخية على إسرائيل

قال الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع إن “قواتنا الصاروخية نفذت عملية بصاروخ باليستي ضد أهداف في يافا المحتلة”.



عمليات الحوثي ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف يحي سريع: قواتنا نفذت عملية بصاروخ باليستي فرط صوتي انشطاري على أهداف في يافا المحتلة وسنواصل تنفيذ المزيد من العمليات إسنادا لأشقائنا المحاصرين في غزة.

وتعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي من اليمن حيث دوت صافرات الإنذار في مناطق الوسط وتل أبيب.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه في “تقرير أولي”، رصد الجيش إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، وتعمل منظومات الدفاع الجوي لاعتراضه.

وطلب جيش الاحتلال من السكان اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية.

وقال إن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق إسرائيلية إثر إطلاق مقذوف من اليمن، وأعلن في بيان لاحق اعتراض الصاروخ اليمني.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم القوات الحوثية العميد يحيى سريع عن "استهداف موقعين عسكريين إسرائيليين في النقب وأم الرشراش (إيلات)".

