الإسكان تعلن طرح أسواق تجارية ووحدات إدارية بحدائق أكتوبر

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر عن طرح حق استغلال عدد 8 أسواق تجارية متنوعة، بالإضافة إلى مبنيين (وحدة إدارية ووحدة صحية) بالمزاد العلني، وذلك في إطار جهود الجهاز لتوفير المزيد من الخدمات والمرافق الحيوية لسكان المدينة.

​وتتضمن الأراضي المطروحة 8 مواقع مختلفة للأسواق التجارية، وموقعين آخرين في المنطقتين الثانية والسابعة لمبنى إداري ومبنى صحي. يأتي هذا الطرح بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات.

ويمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز المدينة، يتم سداد مبلغ كتأمين 50,000 جنيه لكل سوق أو وحدة صحية.

وتعقد جلسة المزاد يوم الثلاثاء الموافق 21/10/2025 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الجهاز، و​سداد القيمة الإيجارية: يتم سداد نسبة 1% من القيمة الكلية للمزاد كقيمة إيجارية سنوية، بالإضافة إلى 5% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء.

و​يُخضع المزاد لأحكام قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 1979.

مزاد علني لطرح مجموعة من المنشآت التجارية والخدمية

شهد جهاز مدينة العبور الجديدة جلسة مزاد علني لطرح مجموعة من المنشآت التجارية والخدمية بحق انتفاع لمدة 10 سنوات بما يسهم في دعم التنمية العمرانية وتلبية احتياجات السكان.

وتضمن الطرح (7) محلات تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين 30 و40 مترًا مربعًا بالإضافة إلى مبنى حضانة بمنطقة الياقوت بالحي 14 على مساحة 2812 مترًا مربعًا إلى جانب حضانة أخرى على مساحة 1912 مترًا مربعًا بمنطقة خدمات مشروع "سكن مصر" بالحي 39 في منطقة 2600 فدان سابقًا.

وأسفرت الجلسة عن بيع (7) محلات تجارية وصيدلية بقيمة إجمالية بلغت نحو 34 مليون جنيه بالمزايدة العلنية إلى جانب رسو المزاد على مبنى الحضانة بمساحة 1912 مترًا مربعًا بحق انتفاع سنوي لمدة 10 سنوات في خطوة تعكس حجم الإقبال من المستثمرين على المدينة.

ويُعد هذا الطرح جزءًا من خطة جهاز مدينة العبور الجديدة لتوسيع نطاق الخدمات العامة وتوفير منشآت متكاملة تلبي احتياجات المواطنين ضمن سلسلة من المزادات المرتقبة التي سيتم الإعلان عنها بالصحف الرسمية بما يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات ويدعم رؤية التنمية الشاملة للمدينة

مد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط

وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٧" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك حتى يوم الأحد 28 سبتمبر 2025.

وأوضح وزير الإسكان، أن مد فترة التقديم لحجز وحدة سكنية يأتي استجابة للطلبات الواردة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حول هذا الشأن، حيث أبدى المواطنون رغبتهم في مهلة إضافية لاستيفاء المستندات المطلوبة وسداد مقدم جدية الحجز، وهو ما استجاب له الصندوق.

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن هناك إقبالا متزايدا من قبل المواطنين للتقديم بالإعلان، حيث بلغ عدد الذين سجلوا مستنداتهم عبر الموقع الإلكتروني للتقديم أكثر من ٢٣٨ ألف مواطن، بينما قام أكثر من ١٤٨ ألف مواطن بدفع مقدمات جدية الحجز عبر مكاتب البريد المميكن المختلفة.

ونوهت عبد الحميد، إلى ضرورة قيام المواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني بسداد مقدم جدية الحجز بمكاتب البريد المميكن، حيث إن عدم استكمال جميع الإجراءات الموضحة بكراسة الشروط يعني أن المواطن لم يتقدم رسميًا للإعلان، وبالتالي لن يتم مراجعة الطلب الخاص به.

وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نشر عدد من الفيديوهات حول خطوات التسجيل بصورة دقيقة ومفصلة، بما يساعد المواطنين على تقديم طلباتهم بسهولة ويسر، ودون الحاجة لأي مساعدة، حيث يمكن مشاهدة الفيديو الخاص بالمرحلة الثانية من خطوات حجز وحدة سكنية ضمن الطرح الثاني من إعلان "سكن لكل المصريين7" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل على موقع مصر الرقمية وذلك عبر الرابط https://www.youtube.com/watch?v=TxajCkuCn6g، كما يمكن للمواطنين مشاهدة الفيديو الخاص بالمرحلة الأولى من الحجز من خلال https://youtu.be/9LZ-zDUm1WM?si=Wmlv88bpmQUG3FQw، أو من خلال الرابط الإلكتروني https://youtu.be/Ku8oQWbyBNg?si=-oU7tQqPQggUN1Lm للفيديو الخاص بمنصة مصر الرقمية.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه في حالة احتياج المواطن لأي استفسار أو دعم فني خاص بالخطوات التالية، وهي الدفع والتحصيل، أو تسجيل حساب على منصة مصر الرقمية، أو تسجيل الدخول على منصة مصر الرقمية، أو الطلبات المعلقة في مرحلة قيد الدراسة، أو تحميل كراسات الشروط أو إرفاق الملفات، أو صعوبة تواجه المنصة، أو في البنية المعلوماتية، أو أن هناك خطأ ما، يجب على المواطن الاتصال بخدمة عملاء منصة مصر الرقمية على رقم 15999، حيث يتاح الرد على جميع الأسئلة المتعلقة بهذه المشاكل على مدار 24 ساعة.

ولفتت إلى أنه في حالة احتياج المواطن للدعم بسبب رفض الطلب للأسباب الآتية، وهي إجمالي الدخل لا يتوافق مع حدود الدخل المتاحة، أو السن غير متوافق مع شروط المشروع، أو أنه شريك في طلب مقدم بالفعل، أو لا يمكنك التقديم في هذا الإعلان والسبب سبق الاستفادة، أو لا يمكنك التقديم في هذا الإعلان والسبب قوائم، أو لا يمكنك التقديم في هذا الإعلان والسبب لديك طلب سابق ولم تقم بالاسترداد، يجب على المواطن الاتصال على الأرقام التالية، 5777 - 5999 - 1188 - 090071117، وسوف يتم الرد على المشاكل من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 5 عصرا.

ونبهت أنه يمكن للمواطنين أيضًا إرسال الشكاوى الخاصة بهم عبر الرابط الإلكتروني

‏ https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/portaltickets، مع العلم أن هذا الرابط مخصص فقط للمتقدمين ضمن الطرح الثاني لإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين٧"، ولن يتم الرد على أي من المواطنين المتقدمين بالإعلانات الأخرى في حالة إرسالهم رسائل من خلاله.

وكشفت عبد الحميد أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع x عبر الرابط www.x.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء.

